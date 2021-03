Crisis de delanteros… más agudizada que nunca

Ya de antemano se conoce el sufrimiento histórico del balompié mexicano para generar lo más importante dentro de un terreno de juego: quien capitalice las opciones en goles. En entregas anteriores aludíamos a que México estaba bien cubierto en la portería durante muchas generaciones, y que ahora ya no tanto, entre la multiplicidad de elementos foráneos y la poca dosis de talento que ha emergido.

Hoy planteo un problema más serio: la falta de atacantes; pero como a todo problema hay que buscarle una solución, allá vamos, aunque la misma sea, todavía, nada probada ni consolidada.

Santiago Muñoz vio la luz del día hace apenas 18 años, y al arrancar este certamen liguero ni siquiera figuraba dentro de las opciones principales con que disponía Guillermo Almada, estratega lagunero. Antes de él, como siempre, foráneos como Jeraldino, que llegó del Atlas con números poco menos que nauseabundos, como llegan así gran cantidad de extranjeros que quitan oportunidades a la mayoría de talentosos jugadores mexicanos.

Y no, antes de que me tachen de malinchista deténganse a pensar en que, si un empresario invierte en un extranjero, por más malo que sea, lógicamente lo querrá dentro de la cancha por lo que ha pagado por él, aunque no rinda. Así que, en efecto, hay más chances para ellos. Ya después de un torneo o dos se le despedirá del plantel para traer a otro, y así se desencadena la casi nula presencia de mexicanos.

Pocas excepciones a la regla existen y el Santos durante la etapa de Irarragorri, criticado en muchos sentidos, ha sido una de ellas. Pocos priorizan el momento de forma de un futbolista antes que su cartel, y Muñoz ha aprovechado con creces esa situación.

Con tres anotaciones a sus espaldas, funge como el goleador de los laguneros en el torneo. Se ha convertido en inamovible en el esquema; promedia uno cada 164 minutos y ha presentado en el juego aéreo su marca más letal, dado que dos de los goles que registra son de cabeza.

Además, me llama la atención que presume una ecuanimidad importante a la hora de declarar, algo inusual en quien apenas ha alcanzado la mayoría de edad; con un léxico importante y tintes de humildad que, aunque pudieran ser parte del protocolo, siguen siendo poco frecuentes.

Comenzamos a presenciar, ahora sí, como las malas decisiones de los dueños de la fabulosa MX se reflejan cada vez más. Si volteamos al resto de equipos sólo encontramos a JJ Macías y ¿Henry Martín? Con Raúl Jiménez lesionado y sin saber cómo regresará tras su fractura de cráneo. Ormeño seducido y prácticamente inclinado por Perú, y párele de contar. Esperemos que esta promesa torreonense se siga consolidando porque de lo contrario, la Selección estará más desguarnecida que nunca… y no exagero.

POR JOSÉ EDUARDO IGA

TITULAR DE ARREBATO DEPORTIVO EN EL HERALDO RADIO TORREÓN

TWITTER: @JOSE_IGA

jram