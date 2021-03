Bájenle dos rayitas

Ya estoy hasta el cepillo de toda la bola de cadenas derechairas que me envían quejándose de todo. Enfocando “a modo” cada problema de la nación, para tratar de convencerme de que este sexenio es el empezóse del acabose .

Es más, me caían menos mal las cadenas de San Budas Tadeo que me llegaban antes. ¡Me cae! Y claro... cuando no son las vacunas, es el sargazo y cuando no Pemex y la CFE.

A ver... han querido presentar a mi Profeta de Macuspana como un abuelito retrógrado.

Puede tener sus creencias y sus manías, pero no está fuera de la realidad, y mucho menos está viejo. A sus 67 años es un pollito. No jalen que descobijan.

La 4T no está en contra de las energías renovables, sino de la gandallez de unos cuantos lobos disfrazados de ovejitas.

Es ley lograr que las políticas de dumping, que favorecen a las empresas privadas sobre la Comisión Federal de Electricidad (CFE), según dijo Miguel Reyes Hernández, director general de CFEnergía y CFE Internacional.

Estos angelitos que ahora se pintan de ambientalistas lo que se pasan es de veeeeeeeer...des, han significado “pérdidas para la empresa pública por 249 mil 606 millones de pesos tan sólo en subsidios a privados en tarifas de porteo en la modalidad de autoabastecimiento”.

Ese subsidio sale de los impuestos de todos nosotros los mexicanos y mexicanas, ¡usted y yo! Algunas de estas empresas son para el autoabasto.

Así que aparte de no pagarle luz a la nación, podían vender su resto entre 8 por ciento y 10 por ciento más barata.

¡Pues porque está subsidiada! En tarifas de porteo, los ingresos no percibidos por Suministro Básico ascienden a los 200 mil millones de pesos.

Y la utilidad no percibida por este concepto en el mismo periodo llegó a los 50 mil millones de pesos, agregó. Pues claro que les urgía un amparo.

Quién va a querer dejar de recibir semejante cantidad de dinero para producir SU PROPIA energía y ¡encima cobrar la sobrante! Debe de ser choque para quienes han vivido como reyes y reinas donde su palabra es la ley, que alguien quiera emparejar un poquito más el suelo.

Así que como ya dijo mi Profeta de Macuspana, si vuelven inconstitucional la ley, pues a cambiar la Constitución, ¡con la pena!

Y para aquellos que aseguran que no es negocio invertir en refinerías, porque quedaba muy poco petróleo y que muy pronto se iba a dejar de usar, sépanse que expertos de la Universidad de Harvard aseguran que “en 2050, los coches diésel y a gasolina habrán dejado de circular en todo el mundo y serán historia. Las limitaciones a la circulación de los coches diésel o a gasolina son cada vez más estrictas”.

Señores, ¡son por lo menos tres décadas! Poniendo en orden lo primero, ya la nación no necesitará vejigas para nadar y producirá toda la energía renovable que haga falta.

Eso sí, sin pulpos chupeteadores como el tal Romero Deschamps, quien seguía cobrando sus vacaciones de a 100 mil morlacos mensuales, aunque llevaba todo el sexenio también cotizando como senador.

POR FERNANDA TAPIA

DENUNCIAS@FERNANDATAPIA.COM

@TAPIAFERNANDA

