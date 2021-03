El futuro de Indo-Pacífico

A principios de esta semana, los secretarios estadounidenses de Estado, Anthony Blinken, y de Defensa, Lloyd Austin, visitaron Japón. Es la primera delegación oficial en viajar a ese país en lo que va de la administración del presidente Joe Biden.

La visita se enfocó en temas de defensa, pero también se abordó la agenda de cooperación económica de la región Indo-Pacífico. Este hecho, podría parecer parte de una gira diplomática muy común, después de un cambio de gobierno en EU, pero es fundamental entender en qué contexto y coyuntura se realiza. No es fortuito que después de Japón los representantes del gobierno estadounidense tengan como destino Corea del Sur. El trasfondo probable es establecer las bases de lo que será la diplomacia de EU en la región y para ello, es indispensable contar con el apoyo de los aliados estratégicos regionales.

Aunque Australia e India no están consideradas en la gira, ambos países, como Japón, son parte del foro regional conocido como “Quad” que se puede considerar una estrategia paralela de EU en Asia, con la meta de contener a China por otro frente.

El caso de India es muy interesante, dado que por años se había limitado a temas nacionales (desarrollo) o que atañen a sus fronteras, lejos del planteamiento Indo-Pacífico, proyecto de cooperación lanzado por el gobierno estadounidense que, además de temas de seguridad colectiva regional, ha estado pensado en cómo lidiar con la expansión de China, con las disputas territoriales y, por supuesto, con el tema nuclear recurrente con Corea del Norte.

La gira no es una casualidad. Esta semana, habrá en Anchorage (Alaska) otra reunión (cara a cara) entre representantes diplomáticos de alto nivel chinos y estadounidenses, en la primera aproximación oficial con miras a establecer las reglas del juego en el mundo, y por lógica con Asia. Según el resultado, veremos la reacción de ambos gobiernos, a través de sus instrumentos diplomáticos. Por eso la importancia de esta semana que, me parece, tendrá un gran impacto en los acontecimientos que se darán en los próximos años de la Presidencia de Biden, que en el caso de China, parece ser que no cambiará su narrativa de contención, pues, a través del oficio diplomático, marginado por Trump, buscará pavimentar el camino para usar el poderío de EU (poder, duro, suave e inteligente) y con sus aliados regionales neutralizar un avance chino que parece inalcanzable.

Con su estrategia, basada en los conceptos de gobernanza global, cooperación horizontal vía la “Franja y la Ruta” y su diplomacia sanitaria (de la mascarilla) en tiempos de COVID-19, China ha logrado efectos positivos a nivel internacional.

A pesar de todo, nada está escrito. Se vendrán sucesos complejos, pero interesantes en el Asia-Pacífico, que analizaremos en esta columna.

