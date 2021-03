Escucha y aprende

Estas son sus voces, sus reclamos, sus consignas, sus protestas, sus gritos.

A los hombres nos toca escuchar. Seguir aprendiendo. Acompañarlas no es suficiente; necesario es seguirlas por el camino que ellas van trazando.

“La culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía”. “No nacimos feministas, nos hicimos feministas”. “Por nuestras muertas, hermanas, amigas hijas, compañeras, madres y abuelas, por todas nosotras”. “Ni una más”. “Ni una menos”. “¡Vivas nos queremos!”.

“De camino a casa quiero ser libre, no valiente”. “Seríamos más si no las hubieran matado”. “¿A cómo el ‘cachito’ de justicia?”. “Las paredes se limpian, las mujeres no vuelven”. “Nos están matando”.

“El machismo mata”. “Somos el grito de las que ya no están”. “Mi cuerpo es mío, yo decido”. “El feminismo no ha matado a nadie, el machismo mata todos los días”. “Lucha hoy para no morir mañana”. “No aparecemos muertas, nos matan”. “Estado indiferente, Estado feminicida”.

“Gritamos por las que ya no tienen voz”. “El feminicidio no es espectáculo”. “Por Mara, Ingrid, Abril y Fátima, por todas mis hermanas”. “Contra la violencia machista, educación no sexista”. “Me cuidan mis amigas, no la policía”. “Libertad es no tener miedo”. “No morimos, nos matan”. “No nací mujer para morir por serlo”.

“Aunque intenten frenarnos, somos imparables”. “Por mí, por ti, por todas”. “El feminicidio no es un crimen pasional, es un acto patriarcal”. “El aborto clandestino es feminicidio de Estado”. “Si nos siguen violando, seguiremos luchando”. “Exigir justicia no es provocación”. “No más violencia”.

“Queremos ser libres, queremos vivir sin miedo”. “Calladita no te ves más bonita”. “Señor, señora, no sea indiferente, se mata a las mujeres en la cara de la gente”. “El futuro será feminista o no será”. “Quiero que mi hija crezca sin miedo”. “Con o sin ropa, mi cuerpo no se toca”. “Este es el funeral del patriarcado”. “Si tocan a una, nos tocan a todas”. “Basta ya de ‘justicia’ machista”.

“Todas las mujeres contra todas las violencias”. “Hija, escucha, tu madre está en la lucha”. “Mujeres en resistencia, no a la violencia”. “Feminicidio es genocidio”. “Va a caer, el patriarcado va a caer”. “Por ellas, por nosotras, por todas las que hoy no pueden marchar”.

La violencia y actos vandálicos que mancharon la protesta del lunes 8M, debe ser condenada, también. Venga de donde venga, venga de quien venga, la violencia no debe ser el camino. Nunca. Inaceptable la violencia hacia las mujeres, como inaceptable que una turba –infiltrada por grupos provocadores- haya lastimado mujeres policías, e incluso buscara prenderles fuego. La causa de las mujeres es justa y legítima. Por eso, cualquier acto que la empañe, no debe encontrar eco, ni debe ser acompañado. La violencia no se combate con violencia.

