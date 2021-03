La comisión de honor salvó a Félix

La Comisión de Honor y Justicia de Morena salvó a Félix Salgado Macedonio de ser inhabilitado de la candidatura al gobierno de Guerrero.

Hubo una fuerte discusión en el seno de ese órgano del partido en el poder previo al viernes.

La comisionada Zazil Carreras elaboró un proyecto que planteaba sancionar con la inhabilitación a Félix Salgado Macedonio y anular definitivamente su candidatura a puesto de elección popular alguno, pero el senador con licencia fue rescatado.

Entre gritos, otro grupo propuso mantener los derechos políticos de Salgado Macedonio, debido a que no hay sentencia condenatoria en su contra y solo propuso reponer la convocatoria para elegir al candidato de Guerrero.

Quienes lo defendieron, de acuerdo con fuentes de Morena, fueron Alejandro Viedma, Donají Arroyo y Eloísa Vivanco con la firme intención de volverse a presentar como aspirante a la candidatura.

Luego, Salgado Macedonio reapareció con un Twitter en donde expresó: “Hay toro”.

REGRESAR A LA AULAS

Mientras el gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de Educación Pública pintaron su raya y frenaron a los dueños de colegios particulares que preparaban su regreso a clases de manera física, el presidente López Obrador tuvo un discurso ayer que sólo provocó más confusiones.

“Poco a poco se va a ir regresando a la normalidad y vamos a regresar a clases presenciales, porque se necesita, urge que los niños ya vayan a la escuela, a estar con sus compañeras, con sus compañeros, esa socialización tan importante que se da en las escuelas de país”. Pero no dio fecha. Entonces las primeras confusiones se dieron en las oficinas de Claudia Sheinbaum y Delfina Gómez, jefa de gobierno de la CDMX y de la SEP, respectivamente. No sean como son, de por sí la maestra va llegando y no acaba de agarrar el hilo en la dependencia federal y su jefe todavía se la pone más difícil.

QUE ENTREGUE EL DINERO ECHAVERRÍA

En entrevista con el informativo Fin de Semana, que conduzco con Sofía García, Oswaldo Chacón, presidente del Instituto Electoral de Chiapas y a partir de este viernes, presidente de la Asociación de Instituciones Electorales de las Entidades Federativas (AIEEF), hizo un llamado a las autoridades de Nayarit para entregar los 200 millones de pesos que se necesitan para sacar las elecciones de junio o el gobernador Antonio Echavarría será responsable de poner en riesgo la democracia.

•••

UPPERCUT: El presidente López Obrador le va a pedir prestado a Joe Biden un lote de vacunas ahora que Estados Unidos acaba de hacerse de un nuevo antígeno: el de Johnson & Johnson. Le prestará Biden lo que pide AMLO o lo mandará derechito con el señor Trun.

POR ALEJANDRO SÁNCHEZ

CONTRALASCUERDASMX@GMAIL.COM

@ALEXSANCHEZMX

avh