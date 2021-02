Me niego rotundamente

De lo que hagamos o dejemos de hacer en este 2021 los representantes populares, dependerá también el rumbo que tome el país: si damos un golpe de timón o permitimos que México se hunda. Esta semana inició el periodo ordinario de sesiones y para las y los diputados federales del PRI es un reto que debemos superar con trabajo y más trabajo.

Vamos a cumplir ya el primer año en confinamiento y los problemas se están acumulando ante un gobierno indiferente; por eso, como grupo parlamentario, del cual soy vice presidenta, acordamos una agenda que responda de manera inmediata a las urgencias que tienen diversos sectores del país, pero principalmente, las familias de México.

Ésta consiste en 10 puntos principales: salud y vacunación, reactivación económica, educación, seguridad pública; apoyos al campo, impulso al turismo; combate a la violencia doméstica; defensa de las instituciones; la relación bilateral entre México y Estados Unidos y cuidado del medio ambiente.

Como bien apuntó nuestro líder de bancada, René Juárez Cisneros, en dos años de Morena hay más de 70 mil homicidios dolosos, más de 7 mil feminicidios, casi tres mil secuestros, ha caído la economía, no hay vacunas, no hay atención, no hay inversión pública. Lo que ellos no atienden, es lo que reclama el país, es en lo que nosotros seguimos concentrados trabajando.

Además de esto, en lo particular, continuaré empujando iniciativas y reformas que atiendan a niñas, jóvenes y mujeres, que las empodere. Por nuestra niñez también seguiré trabajando, para que la conexión, el uso de la tecnología, no sea un impedimento para continuar con su educación, sino herramientas que les den conocimientos continuos y de calidad.

Son mi prioridad también todos esos menores que hoy están en situación de orfandad, ya sea porque el COVID-19 o la violencia les arrebataron a sus padres dejándolos además sin acceso a la salud y demás derechos que les corresponden.

Ya entrados en el tercer año en funciones puedo decir con orgullo que estoy satisfecha por el trabajo logrado; sin embargo, sé que no es suficiente, por eso no quitaré el dedo del renglón.

He sido enfática al decir que me niego a pensar que esta es una generación perdida para México, y todo lo que esto conlleva. Me niego rotundamente a ver todo lo que hunde a mi estado, Veracruz, y al país, y quedarme cruzada de brazos. Me niego también a pensar que no importa lo que hagamos, vamos a un desastre mayor sin retorno, mientras este gobierno es insensible y su mayoría legislativa lo secunda, causando un enorme daño a las familias.

Por eso debemos tener una agenda proactiva, meter el acelerador porque el empleo y la salud ya no pueden esperar más, porque las familias, los empresarios, los médicos y enfermeras ya no pueden más. Hoy la alianza opositora que hemos conformado toma mayor relevancia. No es un tema electoral, es un genuino interés por frenar la caída vertiginosa que está sufriendo el país, porque somos una oposición responsable.



POR ANILÚ INGRAM VALLINES

DIPUTADA FEDERAL

@ANILUINGRAM

