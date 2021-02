Beneficios de la luz pulsada. Sentirnos bien por dentro y por fuera es siempre importante

Les doy la bienvenida a nuestro espacio en Salud Con Belleza, al mismo tiempo que recibimos el segundo mes del año. Hoy les cuento de un tratamiento facial que estoy segura les encantará. Se trata de los beneficios faciales con luz pulsada, que se pueden hacer en CBI Medical Spa, ya que cuentan con los mejores aparatos y el mejor servicio en manos de un equipo profesional.

Este tratamiento ayuda a la despigmentación, disminuir líneas de expresión, acné y falta e luminosidad en la piel. Disparando luz por medio de pulsaciones en las áreas requeridas es como el tratamiento hará su efecto, los ojos del paciente son cubiertos con unas gafas especiales, no se requiere anestesia, y lo único que se tiene que hacer siempre y después de cada sesión, es utilizar bloqueador solar y no exponerse al sol. El procedimiento es muy sencillo y las sesiones no toman mucho tiempo, estas dependerán del diagnóstico y las necesidades del paciente. Los precios son muy accesibles y los beneficios notorios.

Febrero es un mes que me hace reflexionar sobre muchas cosas que tienen que ver con el amor, principalmente el amor propio, ese que nadie nos va a dar y que tenemos que aprender a regalarnos. Para poder dar amor a nuestros más cercanos, ya sean amigos, pareja, familia etc., lo más importante es amarnos a nosotros mismos, y parte de ese amor es aceptarnos, vernos y sentirnos como queremos tanto por dentro como por fuera, si sentimos que necesitamos ayuda para mejorar nuestra belleza interior, nada tiene de extraño ir y atendernos con los expertos, de igual manera, si queremos lucir mejor nuestra belleza externa y elevar nuestra autoestima, recurramos con los mejores así nos sentiremos mejor con las cosas que no nos gustaban y saber que siempre se puede mejorar en manos expertas, como lo dice mi dr., que además es mi hermano @drleoarambulaoficial, la medicina estética es una medicina para el autoestima y para el alma. Todo lo positivo que nos ayude a sentirnos bien.

Ambas cosas son importantes, y hablar de belleza es hablar del amor hacia uno mismo, de lo que queremos proyectar y de lo que somos, nuestra salud siempre es lo más importante, por eso siempre hay que atendernos con personas profesionales. En CBI Medial Spa encontrarás los mejores tratamientos para sentirte y verte mejor. Síganlos en Instagram y pidan informes para cualquier tratamiento que sea de su agrado @cbimedicalSpa

Ha sido un placer compartir con ustedes una vez más. Les deseo un feliz día del amor y la amistad.

Los quiere Aracely Arámbula.

POR: ARACELY ARÁMBULA

@aracelyarambula

