2021, Año de Esperanza

Bienvenidos a Salud Con Belleza ¡Qué felicidad el reencontrarnos por aquí, en este nuevo año! Al comenzar a planear escribir la nueva columna de 2021, me puse a pensar en muchas cosas y decidí hacerlo sobre la reflexión de un año que ha sido muy diferente por la pandemia.

2020 fue un año distinto en todos los aspectos, nadie nos esperábamos todo lo que sucedió, y sigue pasando, recuerdo que a principio de año, en enero, comenzaba mi gira de teatro y estaba muy ilusionada de poder verlos en diferentes ciudades que visitaría.

Todos teníamos planes, metas, sueños, proyectos o como quieran llamarlos, pero 2020 apenas empezaba y todos arrancamos con nuestra mejor cara; lamentablemente esta pandemia nos hizo dar un giro inesperado y todo eso que creíamos tener o querer se

desvaneció. Ha sido inexplicable cómo de un momento a otro la vida nos cambió, nos ha tocado vivirlo de manera distinta, pero en una misma realidad.

De pronto la vida tuvo un freno, fue un golpe duro para los niños, maestros y padres enfrentándonos a nuevos retos con clases en línea en el mejor de los casos. Ir al supermercado pasó de ser una actividad monótona a ser nuestro único escaparate.

Hemos tenido pérdidas de seres muy queridos, gente que se ha quedado sin hogar y un sinfín de situaciones que hemos leído, visto o que nos han afectado. En los hospitales, nuestros héroes llamados médicos han entregado su vida para salvar la de tanta gente, y lamentablemente muchos de ellos han partido en el camino. A todas las personas que han perdido a un ser amado, los abrazamos con el corazón y les deseamos mucha fortaleza.

Hice un recuento de todo el aprendizaje que dejó el año y me siento muy agradecida por tener salud y poder compartir con ustedes el comienzo de este año a través de esta columna, una de las enseñanzas es apreciar todo lo que tenemos, amar a nuestros amigos, decir siempre lo que sentimos, ayudar a quienes nos necesitan, saber que nada es garantía y que siempre hay que ser agradecidos , saber que en la vida lo más valioso hoy y en todos los tiempos es la salud, ayudar de corazón a todas esas personas que necesitan nuestra ayuda, cuidar a los animalitos, no desaprovechar el tiempo y adaptarnos y seguir cuidándonos para no enfermarnos, con todas las medidas necesarias para que pronto podamos volver a abrazarnos, para continuar con nuestra vida de la forma en que queremos sin olvidar esta gran lección.

Deseo que este año seamos mejores, que tengamos mayor calidad humana y pronto podamos sanar los corazones que aún lloran, que todo mejore. ¡Espero verlos pronto! Muy feliz 2021, infinita salud y bendiciones. Abrazos de su amiga.

POR: ARACELY ARÁMBULA

@aracelyarambula