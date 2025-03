José Eduardo y Vadhir Derbez se ríen de las críticas

Dice el dicho que “si no puedes con tu enemigo, únete a él” y eso es lo que José Eduardo y Vadhir Derbez hacen en su nuevo proyecto “Par de Ideotas”, un programa en donde muestran su talento para emprender y disfrutar de su hermandad, sin el apoyo de su papá, Eugenio Derbez.

“Es muy curioso porque los dos somos vistos justo en este mundo de los nepo babies, y la verdad es que somos gente muy chambeadora que nos la partimos cañón, pero empezamos a jugar con esas críticas en este proyecto y está bien”, dijo Vadhir.

José Eduardo confesó que le molestan este tipo de comentarios porque no es real, ya que cada uno tiene sus proyectos independientes, su gente y oficinas todo lo manejan por separado, nada lo tienen enlazado con Eugenio.

“De pronto me da este coraje, en primera porque piensan que mi papá nos mantiene y que nos da todo, cuando no es así, y en segunda porque un señor que tiene una empresa enorme enorme siempre la hereda a su hijo, y luego al nieto, y nadie lo ve mal, pero cuando se trata de este medio, todos lo critican, entonces no entiendo, y si fuera real (que nos da), porque tendría que ser malo”, afirmó José Eduardo.

En ese sentido, el también hijo de Victoria Ruffo, aseguró que han aprendido a burlarse de las polémicas en las que su familia ha estado envuelta, por eso en el programa habrá algunas referencias: “no te queda de otra más que burlarte de eso”.

“Par de Ideotas” es una nueva producción de Amazon Prime Video, que nació como resultado de la amistad y cercanía que hubo entre los dos hermanos, después de sus varios viajes familiares para “De Viaje con los Derbez”, ahí se dieron cuenta que podían ser buenos trabajando juntos, y al puro estilo de “Javi Noble”, hacen un antro al estilo pop up (un negocio temporal), en el que ellos arriesgan su capital y sólo le cuentan a su papá su idea, quien poco convencido, sólo les pide encarecidamente “cuidar el apellido”, su marca.

“Queríamos hacer todo lo más orgánico posible y lo divertido era agarrar su reacción en vivo, nosotros ya sabíamos qué nos iba a decir, porque lo conocemos perfecto, y salió muy chistoso ese momento donde le platicamos todo. Después nos confesó que no entendía si era broma o no”, recordó Vadhir.

El programa tiene siete episodios y cada uno muestra desde buscar el lugar, contratar el personal y hasta el ambiente que se armó en su antro, así como los problemas que hubo durante y ya en cada noche abierto.

Los actores aseguraron que no hubo un guion, pero sí una planeación sobre los días que se harían las fiestas y la producción los ayudó visualmente buscando gente carismática para que formarán parte del staff que atendería a las personas.

“Todo es muy genuino. Nosotros planeamos los invitados, temáticas y tratamos de cuidar la mayoría de los detalles, porque tenía que haber un orden, pero como tal sólo somos nosotros fluyendo, haciendo y diciendo tonterías, y echándole todas las ganas posibles”, comentaron.

DATOS

El programa ya está disponible en Amazon Prime Video.

Entre los invitados están Playa Limbo y Laura León.

Vadhir muestra su lado más trabajador en las labores del día a día.

José Eduardo deja claro su pasión por las fiestas.

NÚMEROS

7 episodios tiene el programa.

35 proyectos audiovisuales ha hecho Vadhir.

1999 inició su carrera José Eduardo.

POR PATRICIA VILLANUEVA VALDEZ

PATRICIA.VILLANUEVA@ELHERALDODEMEXICO.COM

EEZ