Félix Salgado Macedonio no tiene llenadero. Así tal cual. Cuándo habría que aplaudir la caída de su candidatura, aprovechar el momento para reflexionar y sobre todo reconocer el logro del movimiento feminista en el interior de Morena, que vive una cruel lucha entre los políticos rancios que sólo piensan en votos, y los que piensan que la transformación debe ser de verdad, comenzando por el respeto a la dignidad de las mujeres, Salgado Macedonio en su cuenta de Twitter escribió que "hay toro".

Inconsciencia, cinismo, incompetencia, analfabetismo son términos que se quedan cortos para describir las actitudes de este personaje. Es evidente que detrás de su prepotente actitud hay más, porque quienes lo siguen defendiendo argumentando que se "oiga" al pueblo y mantenga la candidatura a pesar de las denuncias por abuso sexual de cuando menos cinco mujeres, son los que desacreditan y deslegitiman al feminismo, por cierto, el único movimiento que ha representado una verdadera oposición a la cuarta transformación.

Más aun, son los mismos que descalifican a ultranza cualquier tipo de crítica, los que aplauden a ciegas las mañaneras, los que colocan al feminismo en el bando de sus adversarios y lo desprestigian con argumentos tan silvestres, que ni siquiera alcanzan a dimensionar que el propio movimiento es en realidad una de las brújulas que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha dejado de observar para navegar.

Porque el movimiento feminista es pensante, actuante y cauto. No es un objetivo per se, sino un instrumento de utilidad, primero que nada, para todas las mujeres, pero también para el país y la sociedad en general.

Atento a esto y con valores interesantes, se presentó la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena para resolver de manera unánime la reposición del procedimiento de evaluación de perfiles para la selección de candidato a gobernador en Guerrero. Ganó la sociedad, no los anti-morenistas ni los políticos interesados. Ganó el movimiento al establecer un límite al poder, justo de eso se trata el establecimiento de una sociedad más democrática.

No perdió Félix Salgado, perdieron todos los abusadores que piensan que el poder y las instituciones pueden servir para justificar sus conductas atrabiliarias y francamente ofensivas. Claro que ahora hay consecuencias, con una marcha creada desde el mismo partido en el poder, en el que demandan que ese instituto no se perredice en tribus, que no existan cuotas ni cuates, que no las hagan cómplices de delitos en contra de las propias mujeres y que se busque una transformación, alejada de otros candidatos como Eduardo Santillán, acusado de trata de mujeres en la Ciudad de México.

El movimiento feminista y el país entero no tolerará que la resolución sea una vez más de oropel, simulada, para que unos días después, confirmen en una de sus misteriosas "encuestas" la candidatura de un hombre impresentable como Salgado Macedonio.

Conste que no es pregunta.

POR MARTHA GUTIÉRREZ

ANALISTA EN COMUNICACIÓN POLÍTICA

@MARTHAGTZ