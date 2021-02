Los tiempos del señor son perfectos

La Fiscalía General de la República solicitó a la Cámara de Diputados que inicie el proceso de desafuero en contra del gobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca. De acuerdo con un documento revelado por el diputado de Morena Ignacio Mier, la fiscalía señala al gobernador panista por delincuencia organizada, operación con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal. La solicitud será ratificada hoy 25 de febrero y a partir de ese momento la cámara baja tiene 60 días hábiles para definir si procede o no quitar el fuero a uno de los únicos gobernadores que han cuestionado a la autodenominada cuarta transformación. El gobernador evidenció que la Comisión Federal de Electricidad había falsificado documentos para justificar las fallas en la red eléctrica, situación que tuvo que ser admitida por la dependencia a cargo de Manuel Bartlett.

Y no es por meter cizaña, pero si mis cálculos no me fallan y quitando los días feriados de Semana Santa, la cabeza de vaca podría servirse en un plato bien frío a partir del 1 de junio, la misma semana que se realizarán las elecciones. ¡Aleluya! Los tiempos del señor (López Obrador) son perfectos.

Por supuesto que como dicta el Manual del Perfecto Político Mexicano, el gobernador de Acción Nacional aseguró que esta embestida es infundada y que jamás ha violado la ley.

“Me debieron haber notificado hace un año cuando empezaron las especulaciones, no hoy que comienzan las elecciones” reclamó el aliancista. Desde agosto de 2020, un pintoresco personaje llamado Emilio y de apellido Lozoya, acusó a Cabeza de Vaca de ser uno de los beneficiados de los moches para aprobar la reforma energética. Cosa que al igual que todo lo dicho por Lozoya desde su penthouse en Polanco y con un cognac en la mano, no se han podido comprobar.

Es innegable que Tamaulipas es un estado coptado por el narcotráfico en donde parece imposible gobernar sin el crimen organizado. Así lo demuestran las últimas administraciones: Tomás Yarrington, Eugenio Hernández Flores, ambos gobernadores enfrentan cargos de lavado de dinero en EU.

Según Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera entre abril y diciembre de 2019 se realizaron triangulaciones financieras que le reportaron ingresos al gobernador por 42 millones de pesos provenientes de una empresa fachada que no cuenta con empleados, capital ni antecedentes de declaraciones fiscales, denominada TC12. La Asociación de Gobernadores del PAN ha externado el apoyo para Cabeza de Vaca y acusan que el régimen usa los aparatos de justicia con uso político y electoral.

Nadie conoce mejor lo que un desafuero mal logrado puede hacer para la carrera de un político de oposición como Andrés Manuel López Obrador. Si todo resulta en otro fiasco de la fiscalía, el mismo Presidente estaría validando y catapultando a Francisco Cabeza de Vaca a la presidencia en las próximas elecciones. Mismo error que cometió Vicente Fox en su momento. Un error que hoy, López Obrador no se puede permitir.

