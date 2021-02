Decisión de peso para FONATUR

Esta semana, concretamente el 25 de febrero, será crucial para la construcción del Tramo 5 Norte del Tren Maya, ruta que recorrerá 46 kilómetros al ir de Cancún Aeropuerto a Playa del Carmen, y será la más importante, pues se espera que por estas circulen 14 millones de turistas al año, por lo que, la decisión que tome el Fonatur de Rogelio Jiménez Pons y su equipo de expertos, tendrá mucho peso.

De tal forma que actualmente, Fonatur analiza las propuestas presentadas por los participantes nacionales y extranjeros que pelean el tramo, lo malo aquí es que algunas tienen un pasado oscuro ya sea por no terminar otros proyectos a tiempo o porque se han presentado irregularidades en los que han puesto sus manos.

Entre ellos tenemos a ICA, de Guadalupe Phillips, que además de dejar obras inconclusas en Oaxaca, ya tiene el Tramo 4; y su reciente escándalo tiene que ver con la Refinería de Dos Bocas en Paraíso,Tabasco, en donde trabajadores de ICA Flour están en paro desde el lunes pasado al denunciar explotación, pues trabajan hasta 13 horas diarias y sus condiciones laborales al igual que sus salarios son de situación crítica.

Mientras que Grupo México, de Germán Larrea, tiene el Tramo Sur y se especula que de llegar a tener otra ruta no entregará ni una ni otra a tiempo, al igual que ICA. En lo que respeta a la española Caltia Concesiones de José Luis Saravia Centeno, también brilla por sus atrasos en un proyecto para el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec.

Otras son Sacyr, de Manuel Manrique Cecilia, que enfrenta problemas financieros, además de una investigación en Colombia; mientras que Caabsa, de Luis Amodio Herrera, fue una de las participantes en el Tren Interurbano México-Toluca obra sin concluir; y ni que decir de Aldesa, de Alejandro Fernández, que fue una de las constructoras en el Paso Exprés en Cuernavaca donde se abrió un socavón.

Así que el FONATUR deberá elegir al jugador mejor preparado, que no atrase la obra, que cuente con maquinaria de última tecnología y que la infraestructura que realice no afecte en el futuro al turismo, es decir, que no presente fallas, pues el Tren Maya será lo más emblemático de la administración de Andrés Manuel López Obrador, al recorrer el Sureste mexicano.

¿Desaseo en Contrato Marco?

Resultan muy extrañas las operaciones que se realizan desde la Oficialía Mayor de Hacienda para poner en marcha el Contrato Marco, válido hasta el 31 de marzo, para la contratación del servicio de limpieza a nivel federal, pues el equipo de Thalía Lagunas decidió de buenas a primeras hacer cambios a los requisitos que a finales de enero había renovado para aquellos que buscan ser proveedores, por lo que se sospecha que las modificaciones tienen por objetivo beneficiar a ciertas empresas.

Así, este 15 de febrero fue girado el oficio de alcance para informar que ahora no solo se permitirá sustentar el cumplimiento de las normas NOM-017-STPS-2008, NOM-004-STPS-1999 y NOM-030-STPS-2009 con el acta de inspección que expide la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS), de Luisa María Alcalde, pues se abrió la puerta a acreditarlas con el proceso de Evaluación de la Conformidad, o con dictamen de las Unidades de Verificación.

El detalle es que solo aquellas razones sociales registradas el 2, 3 ó 4 de febrero podrán beneficiarse de la relajación de dichas disposiciones, ya que, para sorpresa de muchos, esta área de la Secretaría de Hacienda, de Arturo Herrera, no dio un nuevo periodo para que más interesadas acudan. Sin embargo, entre las que sí echarían mano de las nuevas condiciones están Servicios Inmobiliarios Iroa, Limpieza Jored, Cleanium y Aseo Privado Institucional, cuya imagen no es del todo pulcra, sobre todo al considerar que se trataría de firmas creadas con miras a simular competencia, tal como alertan diversas voces del sector.

Cash

Desde que comenzó la pandemia, Zanfer Promociones, de Fernando Beltrán Rendón, ha sido la única promotora boxística en realizar eventos de esta naturaleza en donde la clave ha sido ser muy estricto con los protocolos sanitarios, tanto del CMB, como de las autoridades locales donde se llevan a cabo las peleas.

El esfuerzo no solo ha sido para mantener el box vigente, sino también para dar cabida a talentos jóvenes y pugilistas femeninas. Así, este sábado en Las Vegas pinta para ser un duelo histórico cuando se midan Miguel “Alacrán” Berchelt y Óscar Valdez, el cinturón de campeón mundial Superpluma CMB.

A decir de los expertos, esta podría ser la pelea del año y quien baje del ring con la victoria se postularía en automático para asumirse como la próxima gran figura del boxeo mexicano.

POR MILÉN MÉRIDA

FINANZASALPORTADOR@GMAIL.COM

@MILEN_KA