Los deseos presidenciales

El dictamen que llevaba bajo el brazo el presidente de la Comisión de Economía, Fernando Galindo, planteaba rechazar la reforma eléctrica propuesta por el Presidente de la República.

El priista abrió la sesión de la Comisión, listo para iniciar la discusión, cuando diputados de Morena y del Partido del Trabajo pidieron retirar el tema porque, adujeron, estaba fuera de reglamento.

Argumentaron que el reglamento de la Cámara de Diputados señala que, en el caso de las iniciativas preferentes, las comisiones que opinan deben emitir su parecer a la comisión dictaminadora en un plazo de 10 días naturales, de lo contrario se entenderá su declinación.

Tal plazo vencía el pasado jueves 11 de febrero. Sin embargo, como explicó el diputado Galindo, la Mesa Directiva acordó esperar a que se diera el Parlamento Abierto para emitir su opinión.

Lo mandaron a volar (16 votos frente a 13). Retiraron el tema de la orden del día.

Con ello, su opinión de rechazo a la reforma eléctrica (sustentada en la resolución de la Suprema Corte y de la recomendación de la Cofece de no aprobar en sus términos la iniciativa dado que afecta los principios competencia, libre concurrencia en la generación y suministro de electricidad) ya no sólo no será tomada en cuenta, simplemente no existirá.

Así las cosas, al más viejo estilo pri-soviético que tanto se estilaba en la Cámara de Diputados, los morenos y sus aliados ni siquiera aceptaron que asomaran los argumentos en contra de la iniciativa preferente.

Ahora, únicamente se tendrá el dictamen a favor que presentará la Comisión de Energía el próximo viernes. Y el martes la subirán al Pleno para ser aprobada sin cambiarle una coma, tal como exigió el presidente Andrés Manuel López Obrador.

COMIENZA LA FIL DE MINERÍA. Hoy da inicio la edición número 42 de la Feria Internacional del Libro del Palacio de

Minería. Y sí, como buena parte de las actividades en estos tiempos del COVID-19, éstas se realizarán mayormente de manera virtual.

Este 2021 se conmemorará el centenario luctuoso de Ramón López Velarde, los cien años del nacimiento de Tito Monterroso y los 200 años del nacimiento de Charles Baudelaire y Fiódor Dostoievski.

Habrá una memoria gráfica de la pandemia, según adelantó su director, Fernando Macotela, y distintos escritores narrarán –en cápsulas grabadas— cómo enfrentaron estos tiempos del COVID-19.

Todo va a poder seguirse a través de las redes sociales de la FIL.

GEMAS: Obsequio del secretario de la Defensa Nacional, general Luis Cresencio Sandoval: “Quiero informarles que el día de hoy di positivo a la prueba de COVID-19; continuaré con mis funciones aislado desde casa, bajo tratamiento médico y apoyándome en los funcionarios de @SEDENAmx de conformidad a la cadena de mando, para seguir trabajando por el pueblo de México”.

