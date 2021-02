COVID-19: México en la lona y nos empiezan a aislar

La práctica de colocar en puestos de la alta burocracia a personajes con un servilismo a toda prueba se repite con la designación del joven itamita (!) Carlos Brito Lavalle al frente del Canal Once, que le fue arrebatado al Instituto Politécnico Nacional para usarlo como ariete de propaganda gobiernista. Igualito que los más corruptos gobiernos priistas que tanto han criticado, la 4t cayó en la tentación de convertir un medio PÚBLICO en uno al servicio del gobierno, lleno de contenidos y jilgueros a las órdenes de Palacio Nacional. ¿Y la cacareada Defensoría de las Audiencias? Más allá de la cuestionable experiencia o capacidad del joven Brito, habrá que ver si otros medios públicos como los de la UNAM o la UAM, hasta hoy independientes, serán también secuestrados por el poder.

No es un asunto menor la amenaza del gobernador saliente de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, de EXPROPIAR mediante oootra encuesta patito el Club Campestre de Tijuana, aduciendo que el legendario inmueble adeuda millonadas en impuesto predial y agua, y que solapados por el presidente municipal, sus administradores no han mostrado el mínimo interés de afrontar la situación. No sorprende, ya que al ser consultados sobre tan delicado asunto, en la oficina del alcalde Arturo González y en el propio Club, ni se molestaron en responder si tienen algo que decir al respecto.

O me mata o lo mato, dijo quien se presentó como esposo de la mujer violada por Félix Salgado Macedonio, cuya responsabilidad prescribió porque los hechos ocurrieron en 1998. Esta dramática declaración la hizo el cónyuge de la ofendida al precandidato de Morena al gobierno de Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval, y está contenida en un video en el que denunció que el partido de la 4t ha sido tomado por sujetos como Salgado Macedonio. Por cierto, esa acusación es distinta a la interpuesta en 2016 por el mismo delito contra el senador con licencia.

Primero fue Bloomberg y ahora es el Lowy Institute de Australia quien considera que México es el peor país que ha tratado el tema de la pandemia, sólo un lugar antes que Brasil de entre 98 países investigados. Al considerar el número total de casos confirmados, total de muertos, casos confirmados por millón de habitantes, muertos por millón de habitantes, pruebas aplicadas y casos confirmados por pruebas, en los últimos 5 lugares están Estados Unidos (94), Irán (95), Colombia (96), México (97) y Brasil (98). Los primeros 5 con el mejor tratamiento del tema son Nueva Zelanda (1), Vietnam (2), Taiwán (3), Tailandia (4) y Chipre (5). Como muestra del avance de los contagios y muertos en México sin una respuesta eficaz, España, Canadá, Estados Unidos y hasta Cuba ya nos hacen el feo y nos imponen una serie de restricciones inéditas para visitarlos. No estaría mal que el doctor López Gatell les echara a los países exitosos en el tema un zoom para preguntarles cómo le han hecho, ¿o tampoco?

El anuncio del gigante multinacional General Motors de que todos los vehículos que produzca en el mundo a partir de 2035 serán eléctricos no sorprende en modo alguno porque otras armadoras asiáticas y europeas han anunciado políticas similares. Sin embargo, nos recuerda que invertir recursos en refinerías para producir gasolina no es la decisión más inteligente ni la más rentable, porque estamos a sólo 14 años del fin de los vehículos movidos por energía fósil.

En la lucha por las candidaturas a alcaldes en la Ciudad de México en Magdalena Contreras por ejemplo, está el ex priísta Fernando Mercado Guaida, quien se registró por el PT y ahora busca la candidatura de Morena, el ex diputado por Cuauhtémoc José Luis Rodríguez Díaz de León, quien dentro del equipo de Leticia Quezada en las elecciones del 2015 se fueron al tercer lugar, y Héctor Guijosa Mora, ex delegado en la misma demarcación y con mejor nivel de arraigo por su permanente activismo entre la comunidad.

POR ENRIQUE MUÑOZ

