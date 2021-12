Se tunden legisladores

Dante Delgado pide al Senado un extrañamiento a la colegisladora por no incorporar a Movimiento Ciudadano a la Comisión Permanente. Ricardo Monreal le da la razón. Rubén Moreira le responde a Monreal que si es “tan generoso”, le dé otro lugar.

El jefe de la bancada priista y presidente de la Jucopo en la Cámara de Diputados alega burlonamente que MC es “chiquito, chiquito” y que “le toca lo que a los chiquitos…, ¡nada!”. Y si le reclaman que el PRD es aún más chico y ellos sí tienen representante en la Permanente, responde que forma parte de la Alianza PAN-PRI-PRD y ellos saben cómo posicionarse (Acción Nacional le obsequió un lugar).

En el Senado, en tanto, la tempestad había arreciado. Félix Salgado Macedonio acusó a Dante Delgado de no tener autoridad moral para invocar la ley “porque le robaron el águila a Morena”. El líder de MC se levantó. Respondió a gritos desde su escaño. “¡Cálmese!, porque por eso dan los infartos…!”, ironizó el guerrerense. “Yo sé que usted no tiene un pelo de tonto, pero no nos venga a sorprender y a hacerse el mesías”.

Salgado sacó a colación la no representación del Grupo Plural en la Comisión Permanente. Refutó que MC tuviera la oportunidad de ganar la Presidencia en 2024 y acusó al veracruzano de haber “traicionado” a López Obrador: “¡Fuera los traidores!”, arengó desde la tribuna del Senado. Delgado se mofó: “Qué tristeza que el senador Salgado no supiera a qué subió a la tribuna. Nosotros hablábamos de MC y él viene a invocar el derecho del Grupo Plural… Da pena que utilicen tanto tiempo para la zalamería…Y sí, ¡vamos a ganar la Presidencia de la República!”.

Fue entonces que Monreal intervino y reconoció: “Tiene razón (Dante), en la Cámara de Diputados, Movimiento Ciudadano sí merece estar representado…”.

Pero aún faltaba otro choque: Germán Martínez vs. Monreal y Eduardo Ramírez contra Germán.

Germán, integrante del Grupo Plural, reclamó no haberles dado un espacio en la Permanente cuando ellos son cinco senadores, el PRD tiene cuatro y el PES tres. Pero lo que calentó los ánimos morenos fueron un par de expresiones que soltó dirigidas a Monreal. “Quédense con su palabra dada…; hay que ver la estatura aquí de quienes quieren ser Presidentes de México y no tienen ninguna estatura para tener palabra y cumplir acuerdos”. Y esta otra: “Lo que no queremos es que nos traten como a usted lo trata López Obrador”.

Ramírez sacó el pecho por su coordinador y acusó a su vez a Germán de haber “traicionado” a Felipe Calderón y a López Obrador. Así cerró el periodo ordinario, al tiempo que los morenos arropaban a su coordinador con el grito de “¡Pres-si-dente!, ¡Pre-si-dente!”.

•••

GEMAS: Obsequio del coordinador de los diputados priistas, Rubén Moreira: “Nosotros nunca hemos mandado al carajo a las instituciones”.

