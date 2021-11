Pablo Gómez, con sex appeal

No cabe duda que ciertos cargos tienen su sex appeal (atractivo físico). Cosa de ver nomás el ingreso de Pablo Gómez al salón de plenos de la Cámara de Diputados para rendir protesta como nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Largo besamanos desde el ala izquierda del recinto parlamentario. Besos, abrazos, selfies, cartas, abrazos…; tanto morenos y petistas queriéndose acercar y tocarlo ¡Todo un rock star el exlíder estudiantil!

¡Quién lo iba a decir! Nada que ver con su paso por San Lázaro hasta hace apenas unos meses; mucho menos con el remilgo de sus compañeros legisladores de la pasada legislatura y de tantas otras más que lo acompañaron –y le sufrieron su talento y su sarcasmo– a lo largo de más de dos décadas.

Ayer, Pablo Gómez lucía reluciente. Y los señores diputados de Morena y del Partido del Trabajo lucían felices del arribo del político de izquierda a la UIF. Los Verdes sumaban su apoyo. También el PRI, aún y cuando hablaban de “condicionamientos”.

Diría la zapoteca Eufrosina Cruz: “Esperamos que no tenga adversarios políticos, mucho menos enemigos y que la Unidad Financiera no utilice sólo para perseguir a los opositores de este gobierno, como lo hizo el señor Santiago Nieto, quien mostró la espada desenvainada para someter, por la vía de la inteligencia financiera, a los que consideró enemigos del régimen”.

MC y PRD se abstendrían. Los panistas votarían en contra del expresidente del PSUM y del PRD. Argüían: “No es un puesto político, se necesita mucho conocimiento técnico y experiencia en la materia fiscal”. Gómez rebatió: “¡Es político! El combate a la corrupción no es un asunto técnico, es un asunto político, porque no agarraremos a nadie si no hay voluntad política del gobierno”.

Orador nato y cargo en puerta, pocos extrañaban para entonces a Nieto. El otrora temido titular de la UIF pasaba rápidamente al olvido. Acaso un saludo al pasar de algún petista, como Benjamín Robles. El rey ha muerto / Viva el rey, festejaban.

Pocos caían en cuenta que, para esos momentos, Nieto reaparecía en un evento público por vez primera desde su defenestración por el escándalo en torno a su boda en Guatemala: acompañaba a su esposa, Carla Humphrey, consejera del INE, a un evento en Monterrey.

En la ceremonia se encontraba el gobernador Samuel García, surgido de las filas de MC. Y valga subrayar el origen partidista, porque ya se habla de pláticas del partido naranja con Nieto… Tan huerfanito no está.

GEMAS: Obsequio de Tatiana Clouthier a diputados: “Agradecer a quienes permanecieron el tiempo completo y no sólo vinieron a decir lo que querían y a tomarse la foto”.

POR MARTHA ANAYA

MARTHAMERCEDESA@GMAIL.COM

@MARTHAANAYA

MAAZ