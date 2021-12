Sánchez Cordero y el decretazo

La senadora Olga Sánchez Cordero fue puesta en la presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República para defender todas las iniciativas enviadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador y así lo demostró con la más reciente, el llamado “decretazo” en el que el presidente plantea cerrar al escrutinio público todos los contratos de obra pública en aras de salvaguardar la seguridad nacional. O sea, poder esconder bajo las alfombras de Palacio Nacional, cualquier asomo de corrupción.

Así, la exsecretaria de Gobernación rechazó admitir la solicitud que le hicieran 53 senadores de Oposición para promover una controversia constitucional contra dicho "decretazo"-

La extitular cumplió con la encomienda que vino desde Palacio Nacional, sin embargo, aseveró sobre este tema que, “la presentación de una controversia es improcedente, pues, en mi opinión, es inexistente el principio de agravio respecto del Senado. Lo anterior, no implica que el acuerdo no pueda ser sujeto de revisión judicial."

Habrá que comprobar si con esto último, -el que el “decretazo” pueda ser sometido a una revisión judicial-, de alguna manera pudiera representar una esperanza, pero lo más probable es que no porque la senadora sabe que incumplir una orden de Palacio Nacional, puede tener un costo muy alto.

Por eso, se remitió Sánchez Cordero a la parte donde se quejó que desde sus tiempos como secretaria de Gobernación, fue víctima de “bullying” y ataques por parte de hombres misóginos y machistas del gabinete lópezobradorista y que no son los secretarios de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, ni el de Marina, José Rafael Ojeda, ni el canciller Marcelo Ebrard.

Ya lo había hecho antes la ministra en retiro hace un año, cuando al participar en un foro en el marco de la conmemoración el voto femenino, se refirió por vez primera a este tipo de presiones sobre su persona y ahora vuelve a lamentarse de que esos cercanos al presidente de México pretendan “terminantemente desvalorizar mi trabajo”.

Tal parece que la exsecretaria de Gobernación pretende correr una cortina para que no critiquen que ella está en la Cámara Alta para cumplir la más mínima instrucción presidencial, para lo cual se vale de su condición de mujer. Entonces, ¿por qué aceptó ser parte del gabinete presidencial?

Pero la oposición no es ingenua ni compra la lacrimógena versión con la que la ministra en retiro pretende justificarse. Tal es el caso de la senadora panista Lilly Téllez, que desde la tribuna de la Cámara alta se refirió a Olga Sánchez al decir: “lástima tanta sapiencia, tantos estudios, tanta sabiduría jurídica, no es nada si no hay autonomía de carácter, si no hay seguridad personal, ¿verdad senadora Olga Sánchez Cordero?”

POR ADRIANA MORENO CORDERO

MORCORA@GMAIL.COM

