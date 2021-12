¡Confirmado! Carmen Muñoz ya forma parte de la familia Televisa

Me entero que Carmen Muñoz es la nueva «compra» de Televisa. Sí, la exobrera de Televisión Azteca ya firmó contrato de trabajo con Grupo Televisa. El anuncio oficial de su entrada a la llamada Fábrica de Sueños se hará en el el matutino de Las Estrellas (Hoy) y en la revista más importante de Editorial Televisa (TVyNovelas). Si nada cambia los planes la primera tarea de Carmen María Muñoz Quesada en Televisa será conducir el especial de Año Nuevo, Mi Propósito Eres Tú. ¿Carmen Muñoz correrá con mejor suerte en Televisa que Silvia Navarro*, Beatriz Monroe y Anette Michel? Y es que las tres fueron cabeza de león en la televisora del Ajusco, pero en la televisora de San Ángel han sido unas más del montón.

¡QUÉ CAGADOTA!

La que la cagó ¡y gacho! en De Primera Mano fue Addis Tuñón. Y es que ahí la periodista de espectáculos dijo antier que Jenni Rivera sospechaba que su hija Chiquis Rivera tenía algo que ver con Esteban Arce. ¡Torpe! Confundió al expelotero Esteban Loaiza con el conductor de Expreso de la Mañana, Esteban Arce.

LE PAGARON CON «BITCOINS»

Osvaldo de León es el primer histrión mexicano que recibe un pago de criptomonedas. El actor pasará a la historia del espectáculo por ser el actor que por vez primera ha recibido un sueldo (lo correspondiente a sus honorarios de una película que recién filmó en Colombia) en monedas virtuales.

MURIÓ CARMEN SALINAS

El mejor caldo de menudencias de pollo que he probado en mi vida lo comí en casa de Carmen Salinas. Hace muchos años ella me invitó a comer a su casa y para tal ocasión se usó su vajilla de talavera. "Se que eres de Puebla por eso pedí que nos sirvieran la comida en estos platos", me dijo al tiempo que contaba que tenía vajillas artesanales hechas en muchos lugares de la República Mexicana. Al final de la comida la actriz, comediante, imitadora, productora teatral y por muy corto tiempo diputada me hizo un recorrido por su casa y llamó mi atención un fino mueble ubicado en su recámara que guardaba, no exagero, centenares de perfumes (muchos de ellos intactos). "El más preciado de todos los perfumes que ves aquí es este", dijo mientras señalaba una botella antigua de cristal. "Fue obsequió de Carlos Amador Martínez, mi descubridor. Fue él quien me trajo de Torreón a Ciudad de México a trabajar. Gracias a su invitación soy lo que soy". Antes de cerrar el mueble doña Carmen Salinas me dijo que escogiera de ahí el perfume que yo quisiera, que me lo regalaba. Pese a su insistencia no tomé nada. Hoy me arrepiento de no haberme animado a aceptar su obsequio, pues podría presumir de tener un perfume que le había pertenecido a ella.

SERÉ BREVE

Francisco Chacón

Por hoy es todo. Nos leemos en mi columna venidera.

Postdata. Que nunca muera la bonita costumbre de regalar flores.

