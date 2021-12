Hoy vamos a entrarle a varios frentes: la Feria Internacional del Libro de Guadalajara –ya no sé si es puritita paranoia– la mera verdad me supo a complot. Algo así como si la hubiera organizado Claudio X. González para festejar y aplaudir a todos los derechairos y externar opiniones en contra de mi Jaguar de Macuspana.

La cereza en el pastel la puso don Cuauhtémoc Cárdenas, sacando de su ronco pecho todas las malas envidias hacia mi Peje. Claro, porque al tres veces candidato a Presidente nunca se le hizo regresar a los pasillos de Los Pinos, a donde él jugaba de pequeño y tenía como sueño llegar a sentarse en la grande. Y aflojó la verborrea diciendo: “A tres años de gobierno de AMLO, hay rezagos y faltan propuestas”.

Otro chismarajo que está en el candelero, es el de las fuercitas que se están aventando Gertz Manero y Santiago Nieto. Hagan memoria y recuerden cómo Gertz, allá por 2015, denunció a la pareja de su hermano Federico y a las hijas de ella por su asesinato (el del hermano llamado Federico).

Gertz argumentaba que “la verdad no se le había atendido como debía haber sido en su enfermedad”. Años después señaló “inacción de los investigadores”. Y para estos días, una de las hijas del hoy occiso Federico, está en prisión. La cuñada le pidió entre lágrimas que la liberara y, tiempo después, el sobrino nieto señaló al señor Gertz Manero por haber emprendido una “persecución” contra la expareja de su hermano, Laura Morán Servín, y su hija, Alejandra Cuevas Morán, quesque “porque teme que se descubra que Federico el hermano, era su prestanombres”. Traz. Y cara de carcacha, lo que me digas se te retacha: Mientras, la UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA empezó a INVESTIGAR AL FISCAL GERTZ MANERO, (estando la UIF todavía a cargo de Santiago Nieto)… Pues la FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, INVESTIGA (a su vez) AL EXTITULAR DE INTELIGENCIA FINANCIERA, SANTIAGO NIETO. CASI NI SE SIENTE PERSONAL, ¿EH? TODO ESTO, UN MES DESPUÉS DE LA RENUNCIA DE NIETO, CUYAS DIFERENCIAS CONTRA GERTZ MANERO SON BIEN SABIDAS. Y ahí se siguen midiendo los… “títulos nobiliarios”, porque APARENTEMENTE, AMBOS CUENTAN CON AUTOS DE LUJOS, RESIDENCIAS Y MILLONES DE PESOS MEDIO SOSPECHOSOS. EN EL CASO DE NIETO, LA FISCALÍA RECIBIÓ UNA DENUNCIA “ANÓNIMA”, asegurando QUE HABÍA ADQUIRIDO UN AUTO Y CUATRO PROPIEDADES POR VALOR DE ¡40 MILLONES DE PESOS! TODOS EN UN PERIODO NO MAYOR DE 25 MESES.

AMLO pidió públicamente que lo investigaran para que todo quedara claro. Y Santiago Nieto confesó que había conseguido una serie de préstamos en compañía de su mujer, por lo que hasta en Fovissste se encuentra endeudado. ¿Quién ganará?… ¿Saldrán perdiendo los dos? AMLO ya volteó hacia otro lado, en ocasiones que han señalado a Gertz; sin embargo, dicen que el manazo impuesto a Santiago Nieto fue porque el muy abusado “ya quería empezar la investigación contra el hermano del Presidente”.

POR FERNANDA TAPIA

DENUNCIAS@FERNANDATAPIA.COM

@TAPIAFERNANDA

