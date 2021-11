Toda la carne al asador

En Quintana Roo, no alcanzaron los 450 efectivos militares enviados tras el asesinato de dos turistas extranjeros, por lo que mi Leonardo da Vinci de la democracia, anunció en plena Mañanera que 80 mil elementos del Ejército Mexicano fueron movilizados por orden suyita a esas playas, “para intervenir en tareas de seguridad pública en apoyo a las fuerzas policiales locales”. Según los expertos, es la cifra de militares desplegados en las calles más alta desde 2006, cuando inició la llamada “guerra contra el narcotráfico”.

Y éstos son soldados, soldados. Van aparte de la Guardia Nacional ya apostada en el lugar. Y de hecho se está contratando a militares para dirigir policías municipales. Esto… a muchas organizaciones no gubernamentales, gobiernos municipales, y hasta gente de a pie (como su servidora) nos da un poquito de roña que se vaya a convertir en un despliegue desproporcionado militarista.

Porque, además, tampoco se les puede dar clases de derechos humanos a quienes están entrenados para obedecer órdenes sin cuestionar. Hagan de cuenta, siguiendo la orden villista: “Primero fusilen y después virigüen”. Digamos que la experiencia a través de países y años no ha sido muy buena que digamos. El periodista Juan Velediaz, experto en información militar, dice percibir que la actual administración “no tiene conciencia de los posibles peligros de este acto”. Sin embargo, agrega: “El Caribe está en disputa entre grupos criminales que responden a distintos jefes, no sólo Sinaloa ni CJNG”. Al mencionarle un comentario del propio Jesús Ramírez (vocero de Presidencia) en donde sustenta este tipo de decisiones del Presidente a que “ la policía no ha podido”, el propio Juan Velediaz contesta: “No sólo no han podido, sino que se ha desmantelado a todas las policías civiles”.

Ahora bien, por qué enviarlas a Quintana Roo y no a otros lugares? Fácil, el sureste es la ventana al mundo y es un mensaje de poder y de que sí se está haciendo algo. Así, pudo asistir bien relajado a la reunión de los “tres amigous”. Y mientras acá, los derechairos hacen de las suyas, pero mátalascallando.

Ya que la SCJN les dio espaldarazo a los altos funcionarios del Instituto Federal de Telecomunicaciones pa’que sigan ganando más que el Presidente de la República.

Acuérdense que el tope se había establecido desde el 20 de mayo pasado, pero fueron los organismos autónomos los que respingaron. Y dentro de unos días la Suprema seguramente también fallará a favor del recurso promovido por el Inegi y ya ni qué decir de los facciosos directivos del INE y demás secuaces.

Charros, charros. Por supuesto los propios jueces tendrían que empezar poniendo el ejemplo, pero de ninguna manera se va a cortar una florecita de su jardín. Bien debieran saber, que los funcionarios de esta 4T (sobre todos los de alto pedorraje) trabajan 24/7 y con sueldos castigados, porque por el bien de todos… primero los pobres.

POR FERNANDA TAPIA

DENUNCIAS@FERNANDATAPIA.COM

@TAPIAFERNANDA

MAAZ