La brillante idea de la alcaldesa

Si no puedes con la realidad, desaparécela. Eso debe pensar la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez. Para ella, la ola de inseguridad que atraviesa el puerto se acabará si los medios dejan de hablar de ella. Hace unos días, durante una entrevista con periodistas, criticó a los reporteros por hacer su trabajo e informar. Exigió no difundir los hechos de violencia

“La alarma la ponen los medios. Si no cuidamos lo que aquí comemos, no sé qué vamos a comer, no sé qué vamos a comer. ¿Por qué Cancún se mantiene callado? Porque todos hemos entendido que hay que comer”, declaró la alcaldesa. Callar, pues, para tener “qué comer”; no informar, para tener “qué comer”. Pensará que silenciar a los medios borrará la violencia e inseguridad y, de paso, le eliminará dolores de cabeza y la infortuna de tener que responder incómodas preguntas.

Cierto, la alcaldesa se encontró un desastre. Los índices delictivos ya estaban por las nubes mucho antes de que llegara y su antecesora, Aída Román, también de Morena, no dejó dinero ni para pagar la nómina de los policías en el municipio, pero enterrar la realidad lejos de modificarla, la empeorará; el remedio que propone López Rodríguez no es más responsable que lo hecho por la exalcaldesa.

Guerrero es una de las tres entidades con mayor índice de pobreza extrema, Acapulco, una de las ciudades con mayor percepción de inseguridad (82.3 de cada 100 habitantes se sienten inseguros) y la quinta con más homicidios. Y esa realidad no se transforma ocultándola.

Lo dicho por la presidenta municipal sería cómico, si no fuera tan irresponsable. Recargar la estrategia de seguridad en el silencio de los medios, la retrata autoritaria y limitada. Para López Rodríguez la mejor estrategia de seguridad es callar a los medios. Y así, por arte de magia, la realidad cambiará y Acapulco será más seguro. Sí, cómo no.

POR MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN

