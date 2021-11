Carmen Muñoz ¿Bienvenida a 'Hoy'?

Hice pesquisas, pero no con la productora de 'Hoy' sino con gente poderosa de Televisa respecto a si Carmen Muñoz se integra al matutino de Las Estrellas. La respuesta es NO. La hasta hace unos días empleada de Televisión Azteca no está contemplada para sumarse al programa cuyas titulares son Andrea Legarreta Martínez y Martha Galilea Montijo Torres.

NOTICIAS PROCEDENTES DE ESPAÑA

La actriz Belén López, el comediante Miki Nadal, el cantante David Bustamante y el comentarista deportivo Juanma Castaño son la y los finalistas de la sexta edición de 'Máster Chef Celebridades'. Mi favorita para ganar es Belén López, actriz que personificó a Isabel Pantoja en su miniserie biográfica.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Dónde estás, Galilea Montijo?

FINALISTAS DE 'MASTER CHEF ¿CELEBRIDADES?'

Tengo la corazonada que Stephanie Salas, Patricia Navidad (obvio gracias a la ayuda de Alexis Trillo), Germán Montero y la media hermana de Thalía van a llegar a la final de 'Máster Chef ¿Celebridades?'. He seguido las transmisiones y la habilidad para cocinar de ellas y él, considero, les permitirá ser finalistas de la primera temporada de ¿celebridades? del programa de cocina más famoso de México.

CONDOLENCIAS

Ocupo este espacio para enviarle mi pésame a Rocío de la Mora, productora de Grupo Fórmula, por la muerte de su madre (ocurrida el fin de semana). Te acompaño en la pena, Rocío.

NOTICIAS RADIOFÓNICAS

En los próximos días MVS Radio (102.5 FM) anunciará el cambio de horario del programa 'El Cocodrilo', el culto espacio radiofónico conducido por el cronista Sergio Almazán que hasta ahora ha venido transmitiéndose los sábados a las 4 de la tarde.

¡ALBRICIAS!

El restaurante ZERU, específicamente su sucursal San Ángel está celebrando 12 años de exitosa presencia y el 2º Aniversario en su nueva ubicación (Av. Revolución 1547). Felicitaciones a doña Cristina Mieres (socia del lugar), al chef Israel Aretxiga y a todo el equipo que conforma ese lujoso feudo de comida vasca.

TE PUEDE INTERESAR: Raúl Araiza ¡terminó a su novia!

SERÉ BREVE

Imagen Televisión graba hoy sus promocionales navideños.

Por hoy es todo. Nos leemos en mi columna venidera.

Postdata. Este día, mañana jueves y el viernes participo en 'Sale el Sol'. Cuento con el gran favor de su / tu sintonía.