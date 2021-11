Un pequeño que marca terreno en el mercado eléctrico

Ir a una planta de ensamblaje siempre impone, causa emoción y mucha curiosidad, es como ver el cuerpo abierto de un humano, ya que aquí se ve cómo empieza el proceso de fabricación de los vehículos que tenemos después en las calles. JAC Motors México nos llevó a conocer su planta de ensamblaje en Hidalgo, misma que es el orgullo del estado, pero no sólo eso, ahí mismo tuvimos la oportunidad de conocer y probar su más reciente modelo eléctrico, el “E 10X”.

Este auto tiene varias características que lo hacen único, aunque realmente empieza a competir fuertemente con varios modelos que se le pudieran parecer, sobre todo en tamaño, porque aunque muchos se acercan a las cualidades, por ser eléctrico, el precio los deja fuera de contienda, ya que hoy es el modelo más accesible en el mercado de los enchufables. Pero volvamos a las cualidades, es de un tamaño muy considerable para la ciudad y estacionarse fácil, tiene un diseño interior muy divertido y aunque con cajuela pequeña, existe la versión “Cargo”, misma que quita la segunda fila de asientos para hacerlo de “carga” y ahí poder meter lo que se requiera transportar.

Teniendo este pequeñín, sin duda lo que más nos va a importar, será la autonomía, misma que logra 380km y un tiempo de carga rápida de 25min, además de un sistema de regeneración de energía al usar correctamente la aceleración y el frenado, que por experiencia les puedo decir que no es fácil, pero ¡la práctica hace al maestro! Este tipo de vehículos me emociona, porque literalmente puedes llevarlos muy bien en la ciudad y este, tiene ese detalle que no consume combustible.

Los autos eléctricos tienen varios puntos a favor y otros en contra. FOTO: ESPECIAL

Los autos eléctricos han estado últimamente en el ojo del huracán, el tema central ha sido el cuestionamiento sobre la contaminación que realmente generan estos tanto en su producción, como con las baterías, aunque aún no se tiene un estudio definido para comprobar realmente si contaminan más o menos que un auto de combustión interna, a veces la lógica marca la tendencia, pero todo este debate sale por los materiales naturales que se requieren para la fabricación de las baterías, pero cabe destacar que ya existe una batería que fue creada a partir de desechos de otros materiales, que si se sigue esa línea estaríamos hablando de una posible solución al debate.

Mientras ese tema se resuelve, JAC Motors México, nos trae un modelo que si algo tiene tatuado, es el ahorro, ya que no sólo no se gasta en gasolina, sino que su precio es impresionante, estamos hablando de $416,000 en su versión CARGO y $425,000 en la versión con dos filas de asientos, hace no mucho hablábamos de precios por arriba de los $600,000 pesos para un eléctrico, si no es que más, y hoy tenemos una muy buena opción, que la propia marca define para un perfil joven y divertido, así que lo veo perfecto siendo el primer eléctrico de las nuevas generaciones.

