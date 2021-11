Las bestias invaden la industria automotriz

Hablar de vehículos 4x4, siempre enciende nuestras emociones, porque sabemos que estamos hablando de vehículos que tienen la capacidad de pisar cualquier terreno y llevarnos a todo tipo de caminos, lo que despierta nuestro sentido aventurero, hoy llega una familia llena de estas bestias a nuestro país.

Cuando las marcas tratan de reinventarse, sabemos que podremos contar con buenas opciones para tomar una decisión de compra, este es el caso de FORD, que hoy se reinventa en muchos sentidos, y a todos nos tiene sorprendidos, en este caso específico estamos viendo el nacimiento de una familia de “Bestias” que tiene por título “RAPTOR”, este nombre lo adoptaron en 2010, pero la marca ha ido jugando con diferentes variantes desde el año 1918, así que tenemos la certeza que saben lo que están haciendo cuando se trata de un “pick-up”.

Lo emocionante de saber que es una familia, es que tendremos diferentes variantes que se adecuarán a cada estilo y necesidades, justamente eso queremos con una marca que sabe lo que hace en modelos “todo terreno”. Esta vez FORD nos llevó a una pista de motocross, que realmente sorprendió a toda la prensa especializada, ya que se vuelve en un escenario ideal para probar este tipo de unidades. Primeramente me tocó subirme a RANGER, que llega en una única opción a DIESEL, misma que me sorprendió, primero porque no me lo esperaba, cada vez son menos los modelos con esta característica, pero se agradece porque entrega toda la fuerza necesaria para adaptarse y superar los terrenos difíciles, tenemos un motor de 2.0L Bi-Turbo Diésel PANTHER de 210 Caballos de Fuerza y 369 lb-pie de torque, este impulsa el vehículo a su límite pero no se siente que sufra al hacer las pruebas todo terreno. El tamaño es bueno y tiene todas las opciones y sistemas de adaptación que podemos encontrar en cualquier vehículo similar.

Ahora, si queremos más potencia y aún más entrega, llega LOBO, que su nombre da emoción con sólo escucharlo, es esta enorme bestia que cualquier prueba le es fácil, agregaron todos los sistemas de ayuda que pudiéramos requerir en alguna situación complicada de terreno, te ayuda a superar pruebas pero también te da mucha potencia a la hora de ir en carretera, esto lo logra gracias a la entrega del motor de hasta 431 Caballos de Fuerza y 577 lb-pie de torque, depende de la versión que elijamos, le vamos sumando capacidades y alcances, pero realmente tiene todo lo que un pick-up pudiera pedir.

Lobo Raptor de Ford. Foto: Ana Narro





Como lo dije en un inicio, ambas opciones son buenas pero todo se resume a qué necesitas y de ahí partimos a qué comprarnos y para qué nos alcanza, lo bueno de tener estas opciones en una familia, es saber que tienen la misma sangre 4x4, elijas la que elijas sabes que será de calidad.

Por otro lado, nos enteramos que pronto estaremos escuchando novedades para la marca que no piensa dar paso atrás en electrificación y se ven muchos productos prometedores en ese sector, que cada día se hace más parte de nuestra realidad y deja de verse como un futuro lejano.

POR ANA NARRO

