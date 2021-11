La aventura tiene motores

Puerto Vallarta, Jalisco se puso de manteles largos para recibir en nuestro país a un nuevo modelo de la familia Dodge, pero no cualquier modelo, uno que tiene tatuado la aventura en el nombre, y que viene haciéndolo desde 2009, estoy hablando de Dodge Journey. Este modelo trae consigo un sinfín de detalles y equipamiento que al segmento le va muy bien, ya que este llega de la mano de una fabricación hecha en por la marca GAC, proveniente de China, misma que FIAT Chrysler, que son del mismo grupo a Dodge, ya tenía contrato, entonces fue más sencilla la colaboración.

Cuenta con un sinfín de asistencias, mismas que vinieron muy útiles en la ruta que se trazó que la marca tenía prevista, ya que el escenario contó con varias curvas en dónde la estabilidad era clave, y para ser un SUV me sorprendió gratamente, pero también se requiere la asistencia de control de carril, que me gustó que es un sistema muy delicado, es decir, no se mete con el volante, simplemente te alerta desde la pantalla de instrumentos ubicada detrás del volante, que es lo suficientemente grande, (12”), para plasmar este tipo de advertencias.

También pude aprovechar las cámaras de visión 360º, los sensores de proximidad delanteros y traseros, monitoreo de presión de llantas, asistente de descenso y arranque en pendientes, atodo esto se le suman los frenos ABS y control electrónico de estabilidad y que tiene 6 bolsas de aire en su versión GT.

La consola central realmente sorprende, ya que tiene un diseño muy moderno y aunque la pantalla es de 8”, parecer ser más grande gracias a las líneas largas y diferentes texturas que tiene todo alrededor, realmente luce muy elegante.

En general tenemos un modelo actualizado a las necesidades de hoy que agrega una buena competencia al segmento en dónde la mayoría de las marcas tiene buenos productos, pero esta es la única con ese ADN que engloba a todos los motores de la familia DODGE.

Foto: Ana Narro

POR ANA NARRO

