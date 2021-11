La diferencia entre chinampa y trajinera

Decía Manuel Belgrano que la agricultura es el verdadero destino del hombre. Cicerón, por su parte, afirmaba que la agricultura es la profesión propia del sabio, la más adecuada al sencillo y la ocupación más digna para todo hombre libre.

Aprendí la importancia de la agricultura desde hace muchos años, digamos que lo traigo en la sangre; mi abuela paterna, originaria de Veracruz, se dedicó al negocio del café, y aunque no tuve la fortuna de convivir tantos años con ella, creo que parte de su herencia fue ese amor por la tierra, del que hoy me jacto y me siento muy orgullosa.

La intención de la columna de esta semana es compartir un poco el amor por la agricultura, por la tierra y por México.

Recientemente conocí un proyecto, del que ahora estoy enamorada. Desde mi primer acercamiento, me pareció realmente fascinante. Se llama Arca Tierra y se dedica a apoyar a los agricultores de las chinampas de Xochimilco. ¿Ustedes saben la diferencia entre una trajinera y una chinampa?, la verdad es que yo lo tenía poco claro, porque como seguramente varios de nuestros lectores, relacionamos Xochimilco con la trajinera, la fiesta, el mariachi y pasarla bien, sin embargo, la chinampa es otra cosa, y esto lo entendí cuando conocí este proyecto. Las chinampas son un sistema de cultivo, y específicamente en Xochimilco, han ido desapareciendo, dado que nadie les presta atención y les da apoyo a los agricultores locales.

Hace una semana fui a una cena en apoyo a estos agricultores, y me pareció fascinante que los mejores chefs de México están apoyando a este proyecto y están muy comprometidos con la agricultura local. Chefs como Gaby Cámara, del Contramar y Entremar, Elena Reygadas, del Rosetta, y Lalo García del Máximo Bistrot, entre muchos otros, son parte de esta iniciativa.

Pero uno de los factores que me parece importante resaltar es un despertar de conciencia colectivo, en el que cual poco a poco la gente regresa a ver la tierra, a la agricultura como una profesión esencial y de respeto, y a las tradiciones mexicanas, y lo icónico de nuestro país, como lo es Xochimilco. Es increíble y francamente inspirador ver a tanta gente unida, por rescatar un lugar que es Patrimonio Cultural de la Humanidad.

Y aunque el avance a veces parece eterno y a paso de hormiga, me parece que si hay una labor, que están comunicando tanto los chefs como el creador de Arca Tierra, Lucio Usubiaga, con la cual, están llevando a la gente a conocer un poco más de Xochimilco y a acercarse de nuevo a la agricultura local. Qué increíble que figuras del mundo de la gastronomía sigan apoyando a que las áreas agrícolas en México y el mundo puedan seguir produciendo.

Creo que parte del aprendizaje que nos ha traído esta pandemia interminable es esa reconexión con la naturaleza, con la tierra y con lo más esencial, y esas hipótesis se vuelven tangibles, con este tipo de proyectos, en donde se reconecta al hombre con la naturaleza y con la cultura mexicana.

POR MARÍA DEL MAR BARRIENTOS

MARIMAR.BARRIENTOS@ELHERALDODEMEXICO.COM

@MARIMARBAT

