Secretaría de Economía: ¿Responsabilidad y congruencia en la educación?

Más de 18 mil instituciones de educación particular y 54 mil empleos se encuentran en riesgo de desaparecer si se aprueba el Proyecto de Norma Oficial Mexicana 237 (NOM-237) elaborado por la Secretaría de Economía para regular la educación de nivel básico, pues incrementará regulaciones y costos a una comunidad de por sí muy afectada luego de la crisis económica derivada de la Pandemia que ha impactado a padres de familia y a los dueños de las escuelas.

La consulta pública de este proyecto que realizó la Conamer y concluyó ayer 15 de noviembre, provocó una lluvia de casi 200 críticas y cuestionamientos hacia la Secretaría de Economía, que encabeza Tatiana Clouthier.

La autoridad ignora que el sector educativo ha sido uno de los más afectados por la crisis por la pandemia. Según datos de la SEP, del ciclo escolar 19-20 al 20-21 cerraron más de 1,200 instituciones particulares de educación básica. Datos del INEGI muestran que 1.8 millones de niños que terminaron el ciclo 19-20 ya no se inscribieron al 20-21 por la falta de recursos o por el COVID-19.

El proyecto implica cargas adicionales para particulares: regulaciones como un establecimiento mercantil, ignorando que prestan un bien social y que ya son ahora regulados por las autoridades educativas. Cargas que implican más costos para las escuelas y los padres de familia.

Aprendí de mi abuelo, fundador de una institución particular de educación superior, que la responsabilidad es el regalo que nos damos a nosotros mismos en la toma de decisiones. Crecí entendiendo que cada acción, grande o pequeña, es un ejercicio de libertad que genera un impacto y tiene una consecuencia.

Lograr la excelencia de nuestro sistema educativo es tarea de todos y hay tres componentes esenciales para ello: inversión en educación del Estado, autonomía de gestión e innovación educativa de los particulares y colaboración entre ambos.

Nuestros valores sustentarán la libertad con la cual tomaremos la decisión de participar o no en la construcción del sistema educativo que México necesita. ¿Queremos? ¿Podemos? ¿Debemos? No todo lo que queremos, podemos. No todo lo que podemos, debemos. No todo lo que debemos, queremos. La congruencia, dicen, es un privilegio que muy pocas personas tienen. El equilibrio entre el decir y el hacer define quien eres realmente

El gobierno debe asumir la responsabilidad de participar en la construcción de un sistema educativo de excelencia (lo que queremos), que determine la improcedencia de la NOM-237 por innecesaria y por obstaculizar el derecho a la educación (lo que podemos), siendo congruentes con el reconocimiento del valor que la educación tiene en la construcción de un mejor México (lo que debemos).

POR ALEJANDRA CARMONA O.

CEO DE GRUPO EDUCACIÓN

EMPRESARIA COMPROMETIDA CON LA EDUCACIÓN Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL

@Alita_Carmona

