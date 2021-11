¿Por qué se distinguen las Fuerzas Armadas?

El día de ayer dos periódicos nacionales destacaban como su nota principal de portada la creciente participación de nuestras Fuerzas Armadas (FF.AA.) en tareas que debieran corresponder a los civiles y otra en la que nuevos gobiernos estatales de Morena están nombrando a mandos militares al frente de secretarías de seguridad. Sin filias ni fobias debemos comprender qué han hecho bien las mujeres y hombres del Ejército, Fuerza Aérea y Marina para que el Presidente de la República y gobernadores pidan su auxilio y apoyo para misiones críticas para la seguridad y el desarrollo nacionales.

Profesionalismo. Junto con la Cancillería y el Centro Nacional de Inteligencia (antes CISEN), las FF.AA. son las únicas dependencias con un verdadero sistema profesional de carrera en donde un cadete de las diferentes escuelas militares puede ascender hasta el más alto rango que es secretario de la Defensa Nacional o de Marina. Esto hace que tengan una experiencia extraordinaria en áreas operativas, administrativas, académicas y de diplomacia militar.

Experiencia en operaciones. En los diferentes colegios y escuelas militares nuestros soldados y marinos aprenden a administrar al máximo los recursos con los que cuentan para cumplir con sus misiones. Para cumplir con sus misiones, un oficial o jefe no se puede dar el lujo de quedarse sin gasolina ni dejar de dar de comer a la tropa. En la Sedena un teniente coronel, coronel o general o en la Semar un capitán o almirante ha tenido al menos 30 años de experiencia en la administración eficiente de recursos públicos y el mando de miles de elementos armados. Eso es un capital humano que el Estado mexicano no puede desperdiciar. Me parece extraordinario que gobiernos estatales y municipales, así como el sector privado se beneficien de estos jefes formados por el Estado mexicano que necesita de gente probada en la administración de instituciones.

Valores institucionales. El presidente López Obrador es un político que resalta constantemente los valores y el sentido ético en el servicio público. En este sentido, a los militares se le infunde con profundidad valores como el honor para el cumplimiento de sus misiones, la lealtad que es la devoción más sincera a una causa, el patriotismo como el amor profundo al país, el valor que anima a afrontar cualquier riego para cumplir la misión y la abnegación que significa anteponer los intereses nacionales al interés privado. Cuando uno tiene el privilegio de formar y convivir con militares se conoce verdaderamente que viven a plenitud estos valores.

Por supuesto que nuestras FF.AA. están cumpliendo tareas más allá de las misiones tradicionales por las que fueron constituidas, desde hace dos siglos, como es la defensa exterior. Sin embargo, en tiempos de paz las FF.AA. están llamadas a trabajar en favor del bienestar y desarrollo nacionales, la cual es además una de sus misiones legales.

•••

Agenda estratégica. Felicito ampliamente al equipo del Índice Global de Impunidad Ambiental de la UDLAP, SIMO y México Evalúa por ser uno de los diez mejores proyectos globales y el único de América Latina en ser seleccionado por el Paris Peace Forum 2021.

POR GERARDO RODRÍGUEZ

GERARDO_RSL@YAHOO.COM

@GERODRIGUEZSL

CAR