El muro de Berlín y su música

Esta semana se cumplieron 32 años de la caída del muro de Berlín, que dividió Alemania durante unos 28 años. En agosto se celebraron las 6 décadas de su construcción. Uno de los episodios mas relevantes en la historia. La música alrededor del muro de Berlín ha estado presente desde su creación hasta su caída, probablemente el momento mas memorable es el concierto de “The Wall” que inmortalizó Roger Waters e invitados 8 meses después de la caída. Concierto homonimo al disco doble de Pink Floyd lanzado en 1979, que originalmente no era una referencia al muro.

En aquel momento, al concierto asistieron unas 400.000 personas, durante la noche del 21 de julio de 1990. Evento televisado en buena parte del mundo y que, recuerdo, en México se vio, sin duda uno de los conciertos más importantes por el sentido de lo que representó.

Sin embargo, la importancia de la música no solo estuvo presente después de la caía del muro, sino incuso antes, ritmos como el punk de los 80s fue definitivo para ser el soporte de una juventud, que para ese momento, se encontraba ansiosa de tener libertades. De manera casi heórica hubo algunos grupos de punk que vivieron dentro del régimen.

La división en 1949, el área oriental, fue dominada por los soviéticos, quedó bajo el gobierno de la llamada República Democrática Alemana (RDA); los tres sectores restantes influenciados por Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, formaron una sola área gobernada por la República Federal Alemana (RFA).

Las diferencias ideologicas entre las Alemanias se notaron en todos los sectores sociales y culturales de las dos regiones. Sin embargo, la facilidad para los habitantes de la República Federal y el accceso a toda la cultura y música alrededor del mundo fue, de alguna manera, la envidía de muchos jovenes de la República Democrática.

Incluso los dirigentes gubernamentales de la RDA prohibieron cualquier tipo de producto musical que no tuviera que ver con su réginen. Las estaciones de radio no podían reproducir música del resto del mundo, de hecho, había imitaciones músicales para tratar de “satisfacer” los gustos de aquella generación.

La caida del muro de Berlín fue uno de los momentos más importantes en la historia. La música ha sido una referencia en cualquier movimiento social, el soporte de generaciones, la compañía de miles de jóvenes. El muro y la música no puedes desaciosarse, es imposible no pensar en referencias que nos aboquen a ello, sin duda The Wall de Pink Floyd la más importante.

POR HÉCTOR ESCALANTE

@HECTOR_ESCA

MAAZ