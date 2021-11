Ebrard, Sheinbaum, Monreal y López

El Presidente de la República adelantó su sucesión y está presionando a sus sucesores para que se posicionen ante la opinión pública para sacar adelante la candidatura por Morena o por una coalición de partidos.

Por ejemplo, el canciller Marcelo Ebrard tiene que mantenerse todos los días en la agenda nacional con temas de política exterior del país. Por supuesto, que cancilleres han sido presidentes, pero en el siglo XIX. Ebrard sabe que a los mexicanos no les interesa la política exterior, por lo tanto, está forzando a su equipo de comunicación social para que cualquier acto en el que participe se reseñe en medios impresos, radio, televisión e internet.

Muestra de lo anterior fue la foto de Ebrard que circula en redes sociales con el presidente Joe Biden en la cumbre del G20 en Italia, debido a que el Presidente declinó la invitación. La foto es muy poderosa con fines políticos para Ebrard, porque sus asesores lo buscan posicionar ya como jefe de Estado.

Ebrard va a buscar la candidatura por Morena, sin embargo, ya es público que está tejiendo alianzas con otros partidos y movimientos para impulsar su candidatura que ahora no va a dejar.

Claudia Sheinbaum, por su parte, no tiene el arcabuz de las mañaneras de López Obrador cuando él fue jefe de Gobierno de la ciudad que inauguró este estilo particular de comunicación. El Presidente está subiendo a sus giras a Sheinbaum por alguna razón que desconocemos. En mi opinión la doctora Sheinbaum ha realizado un extraordinario trabajo de información y vacunación durante la pandemia del COVID-19 y está bajando los índices delictivos. Sin embargo, ella y el Presidente conocen que esto no le alcanza para posicionarse a nivel nacional. Por ello, veremos eventos forzados de comunicación política al igual que Ebrard, para subir en las encuestas.

En tercer sitio se encuentra Ricardo Monreal, que sabe que desde el Senado es muy difícil posicionarse como candidato a nivel nacional. En esta semana Monreal se metió a mi Tik Tok y me aparece en videos forzados saludando a niños y en eventos de campaña. Monreal es un animal político del cual deben tener cuidado los otros aspirantes.

El caballo negro del Presidente y del cual ya muchos analistas comentan que puede ser el candidato de Morena es el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. El ocupante de la silla de Bucareli tiene como aliado al titular del Centro Nacional de Inteligencia, al general Audomaro Martínez. El Presidente le está encargando al secretario de Gobernación difíciles tareas de negociación política con actores públicos y privados. Si las saca adelante, cuidado con él. Lo más interesante de este laboratorio político de Andrés Manuel López Obrador es que él va a colocar directamente al candidato de Morena, que no necesariamente es la o el sucesor de la 4T.

AGENDA DE SEGURIDAD: En un mes exactamente el Presidente comienza la segunda parte de su gobierno, con pocos resultados en materia de combate a la corrupción y la impunidad, por nulos casos judicializados por la FGR.

