Lozoya ante su última oportunidad: O denuncia corruptos o termina en la cárcel

El próximo miércoles es la fecha fatal para que Emilio Lozoya, acogido actualmente al Criterio de Oportunidad que lo mantiene en libertad con una laxa medida cautelar, medida que facilita que el ex director de PEMEX, involucrado en los sobornos de la petrolera brasileña Odebrecht a la campaña del ex presidente Enrique Peña Nieto, pasear libremente por la ciudad de México y disfrutar

de cenas de lujo en restaurantes carísimos como el Hunan, presente las pruebas documentales de los presuntos personajes que recibieron cohechos por su conducto.

La danza de nombres ya es hasta ahora ya bastante amplia: Empieza nada menos que con los expresidentes Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y Carlos Salinas de Gortari, a éste último por su presunto tráfico de influencias para que sus cuñados o concuños resultaran ganadores en las rondas de licitaciones para extraer petróleo vía el maldecido Fracking.

Lozoya Austin señala como personajes que recibieron sobornos de la petrolera brasileña al ex secretario de Hacienda Luis Videgaray, al ex candidato presidencial Ricardo Anaya; a los panistas Francisco Javier García Cabeza de Vaca, actual gobernador de Tamaulipas, al ex mandatario queretano Francisco Domínguez, el ex secretario de hacienda Ernesto Cordero y a los priístas David Penchyna y José Antonio Meade. Igualmente señaló a funcionarios menores como Rafel Caraveo y al último director de PEMEX después de Lozoya, Carlos Treviño.

El senador Germán Martínez advirtió que de no presentar Emilio Lozoya pruebas consistentes contra cada uno de los señalados estaría incurriendo en varios graves delitos como el de falsedad en declaraciones. En una investigación realizada por Escenarios Nacionales de El Heraldo de México se obtuvo la información de que Lozoya Austin solamente tiene pruebas consistentes contra los priístas Luis Videgaray y David Penchyna. Así como los panistas Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Francisco Olascoaga, Guillermo Gutiérrez Badillo y Francisco Domínguez.

En la audiencia programada para el miércoles la Fiscalía General de la República exigirá al imputado y declarado delincuente confeso que aporte las pruebas necesarias para poder vincular a proceso a los políticos que ha mencionado ya que hasta la fecha el único que está preso es Jorge Luis Lavalle. Por otra parte el grupo de periodismo de investigación Quinto Elemento Lab, en amplia entrevista a radio Fórmula, describió la manera en ue Odebretch sobornó a más funcionarios mexicanos que tiene clasificados con nombres claves tales como Oceano, Xavier, Xavier 2 y Meninos.

Ellos recibieron más de 8 millones de dólares vinculados a la obra hidráulica PH Michoacán. La historia de Lozoya Austin llegará el próximo miércoles a un punto culminante. Sus declaraciones ahora deberán ser sustentadas en pruebas incontrovertibles o de lo contrario podría ser acusado de falsear información a las autoridades mexicanas. Pocas horas faltan para conocer el desenlace de este escandaloso caso de corrupción.

DERECHOS HUMANOS Y SU INCREÍBLE ADMISIÓN DE LAS QUEJAS DE MARIO ABURTO, ASESINO CONFESO DE COLOSIO.

La presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, emitió un comunicado en el cual, prácticamente, d recomienda abrir, 34 años después, el caso del asesino confeso de Luis Donaldo Colosio, Mario Aburto, crimen perpetrado en el suburbio de Tijuana conocido como Lomas Taurinas. Mario Aburto se quejó de violación a sus derechos humanos

y la CNDH, sin más, le dio entrada a la queja del asesino confeso. La CNDH publicó en su portal lo siguiente referente al citado caso de la queja de Mario Aburto:

“La CNDH ha acordado iniciar, en todos los términos la queja interpuesta por Mario Aburto Martínez, misma que fue presentada inicialmente por sus familiares, y en la que señalan presuntos actos violatorios de sus derechos humanos, en lo sustancial que no se le brinda atención médica, ni la alimentación que requiere con motivo de los padecimientos crónicos que presenta, por lo que se encuentra muy débil y deteriorado en su estado de salud; pero además, que es víctima desde el año de 1994 hasta la fecha, de diversas conductas, como tratos crueles, inhumanos, degradantes, y de tortura, que vulneran su integridad física y psicológica.”

Más de 30 años después la CNDH revive un caso que fue analizado por fiscales de la talla de Miguel Montes, Pablo

Chapa Bezanilla, Olga Islas de González y de Luis Raúl González Pérez. El portal Aristegui Noticias consignó la increíble solicitud de apertura del caso Colosio en los siguientes términos:

“La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recomendó a la Fiscalía General de la República (FGR) efectuar una nueva investigación del asesinato del excandidato a la Presidencia, Luis Donaldo Colosio Murrieta, al determinar que su asesino confeso, Mario Aburto, fue sometido a torturas, además de detectar “múltiples omisiones, ocultamientos y acciones generados en el pasado”.

En su recomendación 48VG/2021, dirigida a la FGR y al Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS), la CNDH señaló que “la víctima” fue detenida el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, Tijuana, Baja California, al finalizar un evento de proselitismo político en el que el entonces candidato a la Presidencia de la República fue herido por disparos de arma de fuego, falleciendo horas más tarde.

“La víctima fue trasladada en calidad de acusada a la Agencia del Ministerio Público Federal de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) de esa ciudad y, el 25 de marzo de 1994, ingresó a las instalaciones del CEFERESO 1 ‘Altiplano’ en Almoloya de Juárez, Estado de México. Posteriormente, ha sido internado en Centros Federales de Readaptación Social de diferentes entidades y desde el 21 de octubre de 2020 se encuentra en el CEFERESO 12 ‘CPS-Guanajuato”, señala un comunicado de la CNDH.”

Los especialistas han señalado que el Caso Colosio es una investigación que, desde hace más de 30 años, quedó resuelta jurídicamente con la sentencia que la fiscal especial Olga Islas de González emitió en contra de Mario Aburto condenándolo a 40 años de prisión.

¿Qué espera encontrar Rosario Piedra Ibarra con la posible e inútil reapertura del caso Colosio? La verdad se antoja más como un afán protagónico que como un deseo de hacer prevalecer los derechos humanos en un caso juzgado.

MISCELÁNEAS:

1.- Con un fuerte aroma a destape el senador Julio Menchaca rindió su tercer informe de labores legislativas al frente de la comisión de justicia de la cámara alta. Menchaca Salazar exhibió una gran capacidad de convocatoria entre los hidalguenses, Alcaldes, diputados locales, líderes sociales, sindicales, empresariales y agrarios estuvieron en un evento en el cual nunca dejaron de resonar las proclamas que decía, ¡Un senador será Gobernador¡ Acompañaron a Menchaca el líder del senado Ricardo Monreal, la presidenta Olga Sánchez Cordero, muchos de sus compañeros y los dirigentes morenistas Mario Delgado y Citlally Hernández.

2.- El doctor Ricardo Monreal, líder de la fracción de MORENA en el senado y presidente de la Junta de Coordinación Política, comentó a sus pares europeos y a los pocos que fueron testigos, esto es como primicia e infidencia, que el sentido era intercambiar impresiones sobre las relaciones interparlamentarias y hablar de cuestiones clave de esta fundamental alianza, con distintas aristas, entre México y Unión Europea.

Monreal enumeró las coincidencias en asuntos de interés global, como la paz mundial, la migración, el privilegiar la democracia, el respeto y fortalecimiento de los derechos humanos, pero sobre todo, la reactivación económica tan maltrecha debido al Sars-Cov2 que, coincido con él, nos enseñó nuevas formas de supervivencia y lo vulnerables que somos como individuos, como sociedad, como país, en China y aquí.

“Tenemos mucha fe en esa relación, en ese intercambio entre México y la Unión Europea. Entre amigos que dialogan, que conversan, es muy necesario enfrentar y subrayar los problemas que preocupan a la Unión Europea”, dijo el político zacatecano.

3.- En los círculos de profesores de la UNAM cayó muy la declaración presidencial de que el Ex Rector José Narro Robles estaba encabezando un grupo que trataba de perjudicar a la institución. El ameritado Doctor Narro está, por ahora, al margen de toda actividad política. No participa ni en grupos ni en camarillas de ningún signo. Pepe Narro es una de las personas que tiene la mayor estima de la comunidad en la UNAM.

