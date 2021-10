Liderazgos estatales en seguridad: Breve radiografía

A propósito del cambio de gobierno enquince de treinta y dosentidadesdel país, el seguimiento a los nombramientos en seguridad pública es de las principales tareas de quienes compartimos la pasión por analizar esta función constitucional y coadyuvar a hacerla más eficaz.

De confirmarse los nombramientos anunciados por quienes aun no toman posesión, el liderazgoen las secretarías estatales de seguridad quedará de la siguiente manera: cincosecretarios serán de la Secretaría de Marina;tres de la Secretaría de la Defensa Nacional (dos Generales de Brigada Diplomados de Estado Mayor y un Teniente Coronel) y sieteentidades bajo el mando de perfiles civiles.

En un análisis parcial, el porcentaje mayoritario de los nombramientos recaen en las Fuerzas Armadas (ocho de quince). Sin embargo, dos de los marinos nombradostienen más de 10 años comisionados a la policía civil y han ejercido mando en la misma, por lo que cuentan con una visión mixta.

Cuatro de los quince nuevos gobiernos ratificaron a sus titulares de seguridad pública: Nayarit, Nuevo León, Sinaloa y Zacatecas. Tres emanados del modelo civil y un militar. Un penitenciarista en Nayarit, un abogado y político con amplia trayectoria en seguridad y procuración de justicia en Nuevo León, un maestro en Derecho con destacada trayectoria en la extinta Policía Federal y pilar de implementación de mejores prácticas en el contexto de la entrada en vigor del Sistema Acusatorio, en el caso de Zacatecas, y un Teniente Coronel con experiencia en la problemática de la zona, para el Estado de Sinaloa.

Campeche y Sonora optaron por mujeres. En Campeche, una psicóloga con estudios de maestría en Seguridad Pública y ex responsable del ramo en una de las más complejas alcaldías de la Ciudad de México. Para Sonora se nombró a una mujer con destacada trayectoria política, ex alcaldesa de Hermosillo, ex legisladora y sin experiencia previa en la materia.

Los estados con secretarios emanados del Ejército son: Michoacán, San Luis Potosí y Sinaloa. Por su parte, Baja California, Baja California Sur, Colima, Guerrero y Tlaxcala cuentan con mandos formados en la Marina Armada de México. Por su parte, Campeche, Chihuahua, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Sonora y Zacatecas tendrán secretarios forjados en la visión civil.

Los gobiernos con militaresy marinos al frente de la seguridadpública son emanados del partido en el poder. Por lo que hace a los secretarios civiles, solamente tres de las siete entidades lo serán engobiernos de oposición.

Detener la violencia homicida es el mayor desafío en la agenda de seguridad pública en algunas entidades bien identificadas, peromantener niveles aceptables de incidencia delictiva es el máximo reto de las 32 entidades. Sirva esta breve radiografía como punto de partida delseguimiento aldesempeño de las y los nuevos responsables de tan compleja tarea.

A todas y todos, el mayor éxito. La seguridad se construye desde lo local.

POR MANELICH CASTILLA

COLABORADOR

@MANELICHCC

PAL