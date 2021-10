Plantón del titular de Gobernación al presidente del INE

Antes de que el secretario de Gobernación se reuniera en privado con los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en busca de recuperar el puente de comunicación y por qué no la incidencia del gobierno federal que se rompió en la recta final de Julio Scherer al frente de la consejería jurídica, Adán Augusto López había agendando un encuentro con el presidente del INE, Lorenzo Córdova, como parte del acercamiento que el número dos de la administración lopezobradorista está sosteniendo con los representantes de los poderes de la Unión; sin embargo, unos días antes de llevarse a cabo el encuentro, de las oficinas del Palacio de Covián llamaron a las de Periférico para cancelar la reunión.

El propio Córdova lo había conversado con algunos consejeros electorales hace dos semanas cuando estaban concentrados en pleno proceso de entrevistas de aspirantes que buscan ocupar un lugar en los Oples de 29 estados del país, de acuerdo con la información obtenida por esta columna. De las oficinas de Adán Augusto López quedaron de volverse a comunicar para reagendar el encuentro, sin que haya ocurrido hasta ahora. En lugar de eso, Morena abrió un nuevo embate contra el INE, al advertir que promoverán un nuevo juicio político en contra de Lorenzo Córdova, pues consideran que el consejero presidente incurre en irregularidades al negarse a modificar lineamientos para que la recopilación de firmas para la revocación de mandato se realice en papel y no sólo mediante la aplicación en teléfono celular.

Y mientras en el INE seguían en espera de la llamada de Gobernación, fue instalada la comisión de Reforma Política-Electoral perteneciente a la LXV Legislatura. Aunque aún no se conoce todavía el texto final de la posible iniciativa de López Obrador, en Morena están afilando el machete con singular alegría, con el que pretenden cortarle la cabeza a Córdova y darle un cambio a la institución autónoma. Fuentes de Morena adelantan que Córdova se quedará esperando la llamada porque desde “arriba” se pidió que no se estableciera ningún encuentro con el presidente consejero electoral ya que éste podría manejarlo a su favor y al partido en el poder no le conviene en este momento en que se abre un nuevo capítulo de estrategia con la que se busca erosionar su figura y la del instituto.

Uppercut: Será este lunes cuando se conozca el nombre de representantes de 34 consejerías electorales en los Oples de 29 estados de la República, de los cuales habrá 16 nuevos presidentes o presidentas. La revisión de cada una de las solicitudes se llevó a cabo de manera minuciosa, primero por un equipo de asesores antes de presentarlos a la mesa del consejo general del INE. En total fueron 1991 solicitudes, de las cuales 938 fueron mujeres y mil 53 hombres. Sin embargo, las convocatorias para Nuevo León, Veracruz y Tabasco se proponen desiertas por falta de buenos perfiles.

POR ALEJANDRO SÁNCHEZ

CONTRALASCUERDASMX@GMAIL.COM

@ALEXSANCHEZMX

PAL