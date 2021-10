A 15 días de las elecciones, 39 opositores están encarcelados; México no se unió a la condena de la OEA contra Nicaragua

¿Se imaginan que en las próximas elecciones presidenciales en México no hubiera candidatos de oposición?, y no solo por la incapacidad de los partidos políticos de formar cuadros o candidatos competitivos, si no por que el gobierno en turno hubiera encarcelado a todos y cada uno de sus opositores o rivales. Suena increíble, pero esto es lo que ocurre en Nicaragua as 15 días de sus elecciones.

Hasta la fecha 39 opositores del gobierno de Daniel Ortega , incluyendo 7 aspirantes a la Presidencia, se encuentran en la cárcel bajo distintos cargos. Ayer fueron detenidos dos empresarios nicaragüenses Michael Healy y Álvaro Vargas a los cuales se les impuso prisión preventiva de 90 días, se les acusa de lavado de dinero y ojo, “ACTOS QUE MENOSCABAN LA INDEPENDENCIA Y LA SOBERANÍA”; que peligroso puede ser pensar diferente a un gobierno en turno a pesar de hacerse llamar una democracia.

Linchar opositores es algo que vemos actualmente en México, por eso es muy importante mirar que pasa en el mundo.

Distintas organizaciones internacionales de Derechos Humanos han denunciado lo que ocurre en Nicaragua, Reporteros Sin Fronteras ha denunciado “un cóctel der censura”, ya que de 2000 a 2021, la organización documentó 157 casos de intimidación, 134 de asedio y 117 hostigamientos policiacos, mientras que 83 periodistas fueron criminalizados, también 5 mujeres periodistas sufrieron violencia sexual.

El Presidente Daniel Ortega asegura que ha tenido que actuar por intentos de golpe de Estado promovidos por "el imperio yanqui, que es hijo del demonio, de las cavernas, de la maldad", alega el mandatario.

Lo cierto es que éste miércoles el Consejo permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA; aprobó una resolución en la que exige al gobierno de Daniel Ortega liberar a todos los presos políticos y permitir elecciones libres con observadores internacionales. La resolución promovida por Chile, Canadá, Estados Unidos y Costa Rica, entre otros países, fue aprobada con 26 votos a favor durante una sesión virtual. La resolución no tuvo ningún voto en contra, sin embargo se dio la abstención de siete paises entre ellos México.

Nicaragua y su régimen señalaron que ésta resolucion viola la independencia del país.

Sobre el tema del voto en abstención de México platiqué con Luis Huacuja, experto internacionalista en integración regional: “Tenemos una OEA que tienen una credibilidad que ha ido en franco decenso, ha sido obscena la actuación del Secretario General Luis Almagro, la posición que tuvo de complicidad frente al golpe de estado de Bolivia, y otra serie de actitudes debilitan mucho la organización, y por ello en la última cumbre de la CELAC se plantea la recomposición o incluso la desaparición de éste organismo… por lo mismo muchos paises no es que le den el aval a Nicaragua, simplemente no acompañan esta resolución del Consejo Permanente de la OEA”.

La charla completa aquí:



La descomposición que se vive en Nicaragua desde las protestas opositoras de 2018 hacen pensar a Ortega que quisá en las urnas no ganará unas elecciones libres, por lo mismo se ha volcado en un régimen autoritario, donde no cabe nada más que su cuarto mandato. Qué las similitiudes de lo que pasa en el mundo nos hagan reflexionar siempre.

Por: Gaby Tlaseca

@gtlaseca

dhfm