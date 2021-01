Los obligados para el Guard1anes 2021

Como ya es costumbre, apenas estamos regresando de las fiestas decembrinas y la Liga MX ya está de vuelta. Con tan poco tiempo de descanso, la mayoría traemos todavía fresco el recuerdo del torneo anterior y esto nos hace voltear a ver a los equipos que están obligados a ser protagonistas de la nueva campaña. En mi opinión: León, Tigres, Monterrey, América, Chivas y Pumas son quienes deben marcar el ritmo de la competencia.

León, porque es el más reciente campeón y, durante las últimas cuatro temporadas, ha sido el equipo que mejor ha jugado al futbol. El monarca en turno siempre está obligado a dar la cara, este torneo veremos si los Esmeraldas, que por fin vieron coronado su buen trabajo, tienen lo necesario para seguir brillando o caen en el conformismo, aunque por la actitud de Ignacio Ambriz, me parece que veremos el primer escenario. Su incorporación más destacada es Víctor Dávila, que llega de Pachuca.

Tigres es uno de los planteles más caros de México, sólo por eso ya se tiene cierta expectativa con los de San Nicolás, además, vienen de ganar su primer título internacional y serán los representantes de la zona en el Mundial de Clubes. Podemos tener cierta indulgencia en las primeras jornadas (por aquello de sus compromisos internacionales) pero deben estar en liguilla y pelear por el título. Por algo tienen al hombre que más sabe de futbol en este país: Ricardo Ferretti. Su refuerzo de lujo es Carlos González, proveniente de Pumas, quien tratará de suplir la salida de Edu Vargas.

Monterrey está en deuda por la vergonzosa eliminación que sufrieron ante el Puebla en la reclasificación. Al igual que Tigres, son un plantel económicamente poderoso y se le debe exigir como tal. Su fichaje más llamativo es el de su director técnico, Javier Aguirre, quien regresa a México y tendrá que mostrar su talento y revelar si cuenta con un plantel diseñado para ser campeón.

El Club América tiene nuevo Director Técnico, Santiago Solari, quien ha llegado como una cara fresca a Coapa, con una personalidad diametralmente opuesta a la de Miguel Herrera. Sus contrataciones son Pedro Aquino (León) y Alan Medina (Toluca) para tratar de volver a tener un plantel competitivo. Aunque el equipo sigue estando corto, por el simple hecho de ser el más ganador se espera que sea protagonista.

Chivas ya demostró que puede jugar bien al futbol y dejar atrás las indisciplinas, clara prueba fue la Liguilla pasada, en la que llegaron a semifinales, dejando fuera al América en el camino. La incorporación destacada sería la de Alejandro Mayorga, que tuvo un gran torneo con Pumas. Al Rebaño se le debe exigir Liguilla y título, su historia así lo indica.

Por último, los recientes subcampeones, los Pumas de la UNAM, se reforzaron únicamente con el regreso de Martín Rodríguez y perdieron a Carlos González, Andrés Iniestra y Alejandro Mayorga, la vara quedó muy alta para este equipo. Andrés Lillini le devolvió la garra a los universitarios y seguro echará mano de la cantera. El tema es que ya demostraron que pueden hacer mucho con poco y eso es lo que se espera de ellos.

Decidí no incluir al Cruz Azul entre estos equipos por la cantidad de problemas internos que viven. Hasta el jueves 7 de enero, dos días antes de arrancar el torneo, ni siquiera tenían presidente, lugar que ahora es de Álvaro Dávila. Además de tener a un técnico que no sabemos si podrá con la carga de un equipo grande. Por eso, durante este torneo no creo que deban de estar obligados más que a no hacer el ridículo.

Esperemos que sea un campeonato lleno de emociones y buen futbol, a disfrutar.

POR GERU

GERUCORREA@GMAIL.COM

@EL123PORMI