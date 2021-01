Los que "Sí" nos dejó el 2020

El 2020 fue un año sumamente complicado para todos, la pandemia nos hizo quedarnos en casa y adaptarnos a una realidad a la que no estábamos acostumbrados. Dentro de toda esa dificultad, el deporte fue para muchos un salvavidas, una distracción, algo que nos permitió pensar en algo además de los problemas que aquejaban al mundo. Este 2020, aunque parece poco posible, dejó momentos increíbles y que difícilmente serán olvidados.

En el futbol vimos cosas que parecían muy lejanas. Por ejemplo, el Liverpool, por fin logró conquistar un título de algo que no había logrado desde la campaña 1989-90. Desde que la primera división inglesa se volvió Premier League (1992-93), los Reds no habían sido monarcas en su país. Tuvieron que pasar 30 años para volver a ver algo así.

También podemos mencionar al AC Milan, uno de los gigantes de la historia del futbol. Los lombardos habían vivido en la penumbra desde hace cinco años, con jugadores indignos de su historia y sin clasificarse a Champions (son los segundos máximos ganadores con siete títulos). Desde que el futbol volvió del paro por COVID-19, no han perdido en la liga. En la presente temporada van líderes y de manera invicta. Aún no ganan, pero este es el camino y estamos presenciando lo que parece ser su renacimiento.

En México vimos a un León que por fin pudo coronarse, después de cuatro torneos siendo el equipo que mejor juega, se hizo justicia a un gran proyecto. Otros que volvieron al protagonismo que su historia les exige, son los Pumas. Con un panorama poco esperanzador, sin técnico a dos días de empezar el Guard1anes 2020, dieron una grata sorpresa. De la mano de Andrés Lillini y una base importante de canteranos y buenos extranjeros (más Alfredo Talavera, el mejor refuerzo) recuperaron la garra y se espera que sigan por ese camino. Tigres, ese equipo que lucha por convertirse (y está cerca) en el quinto grande, por fin logró un título internacional.

El futbol no fue el único con estas historias, en las Grandes Ligas de Beisbol, los Dodgers de Los Ángeles, con un gran Julio Urías, rompieron la sequía de campeonatos. Desde 1988, los angelinos no se coronaban. Llevaban tres años seguidos quedándose al borde, dos Series Mundiales perdidas y, una Serie de Campeonato, también desaprovechada. En el básquetbol vimos a los Lakers de Los Ángeles volver a ser campeones de la mano de LeBron James, después de 10 años, no se me ocurre mejor manera de rendir tributo al fallecido Kobe Bryant, leyenda del equipo.

Por último, quiero hablar del grandísimo año de Sergio Pérez. El piloto mexicano ganó su primer Gran Premio y firmó la mejor temporada de toda su carrera, terminando en cuarto lugar del campeonato de pilotos. Sus grandes actuaciones le valieron firmar con Red Bull, donde aspira a mayores triunfos. Estas historias y muchas más son lo que nos mantienen cuerdos a muchos, por eso, pensemos en lo que sí nos ha dado el 2020. Esto todavía no termina, no bajemos la guardia. Que tengan un Feliz Año Nuevo, nos leemos en 2021.



POR GERU

GERUCORREA@GMAIL.COM

@EL123PORMI