Farmer’s Torch= Antorcha Campesina

Qué movida semana, todavía no acaba uno de digerir el recalentado del 31, la rosca chopeada en chocolate y entramos de golpe en la cruda...realidad. Qué tal el hecho de que nuestra ínclita CFE, haya admitido públicamente (en voz del señor Bartlett) que “el documento presentado explicando el apagón de fin de año y atribuyéndolo a la quema de pastizales en Tamaulipas, resultó apócrifo.

Es decir: cachirul. Tal vez hasta lo consiguieron en Santo Domingo!!! Pudiera no ser resultado de la quema de pastizales, sino de andar quemando otras hierbas bien macizas.

Ahí mi profeta de Macuspana, haciendo gala de su bonhomía, decide ver el vaso medio lleno y explica que es “un gran avance el hecho de reconocer públicamente una falla y no ser autocomplacientes”. Ojalá lleguemos a un acuerdo parecido y todos los que confesemos públicamente tenencias, o agua o IVA vencidos, seamos absueltos de toda deuda.

Y más o menos, Estados Unidos está haciendo lo mismo con el pelos de maraca de brujo, Trump, quien tras haber sido balconeado en una llamadita telefónica pidiéndole al secretario del Estado de Georgia, “que encontrara nomás 11 mil 780 votitos que andaba necesitando”.

El republicano Brad Raffensperger le contestó que él tenía otros datos. Los correctos. Nadie la armó de tox, tal vez también pensando que “es un acto de honestidad reconocer que quiere cambiar las elecciones por sus arrestos”. Analizando fríamente el asalto al Capitolio, me queda claro que tanto aquí en México como allá en gringolandia, uno debe elegir cuidadosamente el atuendo para ir a una marcha.

El color, la consigna en tu playera, la o las pañoletas... eso dejará en claro si eres republicano o demócrata, chairo, de Frena o feminista. Sólo los de los “400 Pueblos” están exentos de tal protocolo. La variedad de atuendos entre los Trumpzombies superó en mucho los de la marcha del orgullo gay de avenida Reforma.

Había pseudoninjas trepando las bardas del Capitolio. Un vikingo que portaba pieles de animales resultó ser un reconocido chamán, los rostros maquillados con la bandera norteamericana como para una final de fútbol americano, otro más vestido con ropa militar negra al más puro estilo El Imperio Contraataca de Star Wars. Mismo chango que ondeaba una bandera enorme roja ( bastante facciosa) y fue captado hasta un Batman en medio del ataque con gases.

Lo gachito fueron las consecuencias. No me queda claro por qué no enjuician a Trump ante la clarísima arenga realizada para que sus hordas se manifestaran así, textualmente diciendo: “Vamos a ir al Capitolio para darle a los republicanos débiles la clase de orgullo y valentía para que nos devuelvan el país. Si no lucháis con todo ya no tendréis nunca más un país”.

Lo más triste es que se perdieron vidas. Ya Salinas Pliego vaticinó una guerra civil y otros ya le llaman al vecino: Disneyzuela. vs. Tengo miedo pero mi BARRIO, me respalda.

