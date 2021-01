¡CONFIRMADO! Andrea Doria no será la productora de 'Guerreros 2021'

Me entero que Televisa le ha notificado a Andrea Doria que no va a ser ella quien produzca la nueva temporada de 'Guerreros 2020'. Sí, por así convenir a sus intereses la televisora de San Ángel decide que tal responsabilidad recaiga en otra gente. ¿Quién será entonces el productor o la productora que va a recibir la encomienda de elaborar los episodios de 'Guerreros 2021'? Mi olfato me dice que uno de los candidatos es Reynaldo López.

EL NUEVO 'HOY' REGISTRÓ POCO RATING

La nueva escenografía, el nuevo conductor (Arath de la Torre) y la nueva mascota (perra) de 'Hoy' no elevaron la audiencia del matutino de Las Estrellas. Los cambios que la productora Andrea Doria le realizó a dicho programa no impactaron al respetable (televidentes), pues el rating que 'Hoy' registró antier (lunes 14) fue de 3.4 (cifra muy inferior a la regularmente arroja 'Hoy'). Y es que el show matinal de Canal 2 generalmente tiene 4 puntos de rating. Por cierto, pronostico que la nueva mascota (perra) del programa no durará mucho ahí. De mí se acuerdan.



NOTICIAS RADIOFÓNICAS

Ayer en el noticiario 'Sergio y Lupita' (Heraldo Radio | 98.5), Míriam Lira (editora de GastroLab la sección gastronómica que publica El Heraldo de México) dio el top diez de las mejores roscas de Reyes de la Ciudad de México. ¡Su participación fue de-li-cio-sa!



¡QUÉ CAGADOTA!

A la que se le fueron las patas (sin albur) es a Flor María Natividad Rubio Loya de Amador Martínez González. Sí, la periodista de espectáculos la cagó ¡y gacho! ayer en su programa de radio al decir que la grabación del final de 'Imperio de Mentiras' "está en vilo debido a que varias personas ahí están contagiadas de COVID-19". ¡Ja, ja, ja, ja! Avísenle que el desenlace de dicha telenovela hace semanas que se grabó. ¡Mal informada!

SERÉ BREVE

¡Que oso que diga "diabetis" en vez de «diabetes» (que es lo correcto)!

Por hoy es todo. Nos leemos el viernes venidero.

Postdata. No se dice "mono" ni "muñeco" sino «niño de la rosca».

