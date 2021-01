Deberes y derechos ciudadanos

"Necesitamos una agenda ciudadana que sea afirmativa del país que queremos los mexicanos. Del país que sí se expresa y que no lo escuchan, del país que sí sufre y que no se le escucha, pero sí se interpreta y se manipula. Los mexicanos queremos retomar el rumbo de nuestro país para beneficio de todos y no de una ideología. Y lo queremos hacer en unidad, sin atropellos, a favor del bien común, de manera constructiva y con solidaridad. La ciudadanía, queremos un México de progreso y con proyecto de futuro, que mire de frente a los nuevos retos y que no mire para atrás y con rencor cuando se puede enmendar a través de una convocatoria honesta y en favor de una sociedad democrática, libre, en paz y desde luego, más humana."

POR SALVADOR CERÓN

ECONOMISTA

@ACCRESPONSABLE