Entorno y resultante

No es el entorno, ni el ambiente en el que vivimos, lo que determina nuestro futuro, todo depende de la manera como elegimos vivir, lo que queramos cambiar, la manera como podamos adaptarnos y mejor aún adelantarnos a las circunstancias. Pero más importante es lo que realmente hacemos, el compromiso y la determinación con la que ejecutemos nuestros proyectos. El ambiente envuelve al que no sabe que hacer y siempre cobra víctimas en los que no actúan. El mal tiempo no dura siempre y sin embargo siempre preludia un cambio, pero el cambio, resultará positivo sólo si nos preparamos y trabajamos para ello.

POR SALVADOR CERÓN

ECONOMISTA

@ACCRESPONSABLE