Valor de la ciudadanía

Ser ciudadano es un pueblo consciente de los derechos y deberes que ello implica. Lo mismo pagar impuestos y respetar las leyes que elegir autoridades. Recibir servicios públicos y gozar de la certidumbre de un estado de derecho. La seguridad y la atención subsidiaria de lo que los individuos no pueden por sí mismos. Pero también ser productivos y responsables y juntos colaborar al bien común. Sin embargo, eso no significa que no se vigile y supervise a sus autoridades y gobierno, y tampoco que no se juzgue sus actuaciones y menos que todos tengan que pensar del mismo modo. La ciudadanía hace valiosos a los pueblos, cuando conscientes constituyen una nación. La ciudadanía es consciencia y es poder y no solo pueblo. Por ello, merece respeto y las autoridades son su mandatario y han de cumplir el mandato de la constitución.

POR SALVADOR CERÓN

ECONOMISTA

@ACCRESPONSABLE