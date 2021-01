Netflix incluyente

Con todo lo que está pasando en el mundo, el discurso de inclusión forma parte del día a día, de una necesidad y de una obligación al mismo tiempo. Inclusión en varios ámbitos y de varias maneras, pero en este caso, vamos a hablar del tema multirracial.

Hay varias series de Netflix que muestran protagonistas de raza negra y que hablan de lo que la sociedad pide a gritos, inclusión en todos los aspectos de la vida. Y en este caso, la plataforma digital está dándole al punto clave.

Una de las series más vistas en esta temporada es la de The Bridgertones, siendo el quinto mejor estreno de la historia de Netflix, 63 millones de usuarios la han visto. Una combinación entre “Gossip Girl” y “Downton Abbey”, ambientada en Londres, en el siglo XIX, pero con una característica que llamó la atención del espectador al primer minuto: el protagonista era un hombre de raza negra.

Regé-Jean Page es el duque que levantó suspiros en las millones de espectadoras, causando que surgieran debates sobre si la serie era histórica y de época, por qué metieron personajes de raza negra, siendo que en ese entonces éstos eran discriminados

o, incluso, tratados como esclavos de la clase alta. Ya saben, el eterno debate entre la diversidad racial y la veracidad histórica. La serie fue basada en los libros de Julia Quinn, que si bien es cierto que en ellos no plasma personajes de esta índole, sí dio la

autorización para que la serie de Netflix lo hiciera.

La inclusión de personas de color en las altas esferas de la aristocracia y como protagonistas de las historias son sólo un reflejo de la responsabilidad social que tienen los creadores de historias y de series tan masivas como las de esta plataforma digital.

Durante una entrevista, Julia Quinn, afirmó que esta adaptación refleja a una sociedad tal y cómo debería ser.

Aunado a este serie, vemos una protagonista de raza negra en la serie Tiny Pretty Things, en la que la bailarina principal es la actriz Kylie Jefferson, en una trama en donde se muestra el difícil y muy competitivo mundo de los bailarines.

Si nos vamos a las películas animadas, nos encontramos con Soul, un flime de Pixar cuyo protagonista en un profesor de música de color, que es claramente una declaración de inclusión en este tiempo de “Black lives matter”.

Estamos empezando 2021 con contenidos que hablan sobre diversidad y de “normalizar” las diferencias. Si bien es cierto que generan polémica porque es algo que no se había hecho antes, o no tan frecuentemente, por lo menos, habrá un momento en donde no se cuestione si los protagonistas de las grandes producciones son de diferentes razas.

Lo cierto es que criticadas o no, estas series son reflejo de lo que está pidiendo la sociedad actual, de un mundo multirracial y que pretende dejar a un lado la discriminación y abrir su mente porque, como decía el fallecido Nelson Mandela, mayor abanderado y luchador de la inclusión racial, “Nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel. La gente aprende a odiar. También se le puede enseñar a amar”. Sin duda, estas series, algo nos estarán enseñando, ¿no creen?

POR MARÍA DEL MAR BARRIENTOS

MARIMAR.BARRIENTOS@ELHERALDODEMEXICO.COM

@MARIMARBAT

BGM