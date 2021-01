¿PARA QUÉ QUIERE CRISTIAN ZUÁREZ LA MITAD DE LOS VESTIDOS DE SU EXMUJER LAURA BOZZO, SE LOS VA A PONER?

El exnovio de Laura Bozzo, Cristian Zuárez quiere quitarle a la conductora hasta la mitad de sus vestidos, ¿para qué, se los va a poner o se va a volver travesti? Y pide la mitad de su casa de Acapulco mientras Laura les dice a sus abogados que manden a Cristian muy de puntitas al rancho de AMLO, su rancho se llama “la chingada” porque nunca lo contrató, pidió a las televisoras que le dieran un sueldo a él, por lo que dice que no tiene por qué darle ni un quinto a menos que le quiera cobrar 17 años de revolcones… Y ahí está el detalle porque, aunque Zuárez se lo merezca porque es un semental, hasta donde se sabe, ni el Príncipe de Gales cobra su amor.

LOS 24 AÑOS QUE LE LLEVA LAURA A CRISTIAN ZUÁREZ AHORA SE LOS QUIERE COBRAR RETROACTIVOS Y EN EFECTIVO

Por lo visto las mujeres somos muy ingenuas, Laura pensó: “Si yo lo tengo como rey me va a tratar a mi como su reina, "pero Cristian actúa como hombre despechado que quiere que Laura lo jubile y le dé beca vitalicia de millonario, lo que me sorprende es que varias veces lo entrevisté y me dijo: “Nunca me ha interesado el dinero de Laura, si nos separamos no quiero que me dé ni un centavo y no me importa que ella tenga 24 años más que yo”.

Eso me dijo, pero por lo visto, cambió de opinión y ahora le quiere cobrar los años que ella le lleva en efectivo y se los quiere hacer retroactivos.

Bozzo hizo tantos programas: “Que pase el desgraciado” que lo auto decretó y se le cumplió, estamos en espera a que nos haga un programa con la historia del desgraciado que le quiere desgraciar la vida.

CRISTIAN CASTRO SE CASÓ HACE UN MES CON LA BELLA ARGENTINA MAYTE, MIENTRAS QUE OTRA “CHE” DICE ESTAR EMBARAZADA DE ÉL Y ASEGURA QUE BAUTIZARÁ CON EL NOMBRE DE AZUL A LA NIÑA, EN HONOR AL ÉXITO DE SU CANCIÓN

A lo mejor eso de “genio y figura hasta la sepultura” tiene excepciones y Cristian Castro ya se convirtió en el querubín del “amortz” y sentó cabeza con la guapa argentina, Mayte, pues ya viven juntos y ambos se tatuaron el nombre del otro. Y ya con tatuajes significa que sí hay más seriedad y más compromiso y dicen que se casaron hace un mes, pero como la felicidad absoluta no existe, otra chica argentina dice que está embarazada de Cristian Castro que nacerá en cuatro meses y asegura que la llamará: Sara Azul, por el exitoso tema que canta Cristian.

SALMA HAYEK ENSEÑA ATRIBUTOS CON ESCOTES PARA INSPIRARNOS A LAS DAMAS

La millonaria Salma Hayek un día sí y el otro también exhibe con escotes sus atributos femeninos, ahí está el poder, triunfemos y hagamos nuestra galería de arte posando como Eva en el paraíso con la manzana y la serpiente; todas seremos Salmas.

POR SHANIK BERMAN