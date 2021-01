Estados e IP se suman a la vacunación: AMLO

“En medio año puede que la crisis sanitaria esté más controlada, luego vendrá la económica,

y la tercera ola será psicológica, los derrumbes emocionales, las generaciones destruidas”,

Slavoj Žižek filósofo y sociólogo esloveno.

¿Qué ocurrió entre la noche del jueves y la mañana del vieres de la semana pasada? Fue quizás el inicio del fin del rockstar, el subsecretario Hugo López-Gatell al frente del manejo de la pandemia, o un ajuste en la estrategia nacional de vacunación del gobierno federal.

A pesar de que López-Gatell recomendó que los estados no deberían comprar vacunas por su cuenta pues se afectarían los resultados del plan nacional de vacunación, pocas horas después el presidente Andrés Manuel López Obrador dio su autorización para que cualquier empresa o gobierno estatal pueda adquirir la vacuna contra COVID para aplicarla en México, cosa que se había estado negando.

López Obrador aclaró que las compras deberán hacerse con farmacéuticas que ya estén autorizadas en México, como Pfizer o AstraZeneca, o estén por autorizarse, siempre y cuando registren las adquisiciones y se coordinen con la Secretaría de Salud para aplicarla a la población.

Dijo que la información sobre los lugares y las personas a las que se les aplicará es con el fin de que no haya duplicidades.

La respuesta más simple para este cambio de estrategia es la escalada de contagios y muertes, que la semana pasada registró las peores cifras en lo que va de la pandemia. Pues en un solo día se reportaron más mil 800 muertas a causa del nuevo coronavirus.

Lo importante es domar la curva de contagios, reactivar la economía y sobre todo salvar vida, por ello la apertura a los estados y la iniciativa privada para la compra de la vacuna es positiva, el propio mandatario así lo manifestó al señalar que no quiere que se malinterprete que hay empresas que quieren comprar vacunas y no se les permite, que hay un monopolio... no quiero que se preste a la politiquería…”

La decisión de López Obrador es positiva y fue aclamada por políticos, empresarios y especialistas en la materia, quienes deseaban urgentemente sumarse a la colosal tarea de vacunación conjuntando esfuerzos, ya que, solo logrando la inmunidad de rebaño, México podrá comenzar a reactivar su economía.

Foto Daniel Ojeda: AMLO.

¿Es Twitter un actor político con el poder de censurar a quienes militan por proyecto político?

Un día después de que el presidente López Obrador señalará Hugo Rodríguez Nicolat, un alto directivo de Twitter en México, como militante del PAN y cercano a Felipe Calderón, la red social bloqueo algunas cuentas de famosos tuiteros proAMLO, lo cual resultó sinceramente muy sospechoso y preocupante.

En primer lugar, resulta preocupante que se use la conferencia mañanera para lanzar ese tipo de señalamientos sin contar con pruebas que lo acrediten, es decir, la agencia de noticias AP ya comprobó que Rodríguez Nicolat fue militante panista por dos años, pero no existen evidencias de que haya trabajado en Televisa y colaborado en el fraude electoral de 2006.

Segundo, también es alarmante el bloqueó de cuentas de Twitter de personajes ligados al obradorismo, por supuestamente manipular la plataforma para generar spam, cuando este tipo de prácticas son de uso generalizado entre todas las fuerzas políticas, ¿por qué solo bloquear las afines a AMLO?

Es decir, la red no está aplicando sus reglas de manera general, a todas las cuentas que "llevan a cabo acciones masivas, de alta intensidad o engañosas que confundan a las personas o que obstaculicen su experiencia", sino específicamente contra aquellas ligadas al obradorismo, y casualmente ocurrió después de que Rodríguez Nicolat fuera expuesto en la mañanera.

¿Las razones de Twitter son políticas?

Si las políticas de Twitter fueran usadas para todos por igual, tal vez nos libraríamos de las cuentas que son utilizadas para polarizar y generar enconos, por medio de campañas de desprestigio y difamación, lo cual provoca un ambiente tenso, pues ya no se puede debatir o argumentar sin estar sujeto a ataques e insultos muy personales.

Entonces si se aplican las reglas por igual a todos, quizás Twitter podría volver a ser una red social para debatir de forma argumentada y con ideas, sin ataques erráticos motivados por la ira y el odio irracional.

Foto Especial: Rodríguez Nicolat.

Inicia la era de Joe Biden

La ceremonia de cambio de poderes en Washington estuvo marcada por dos elementos diferenciales de las inmediatas anteriores: la pandemia que obligó a los asistentes a guardar rigurosos protocolos de sana distancia y uso de cubrebocas y el impresionante aparato de seguridad que custodió el añejo ritual debido a los violentos incidentes ocurridos en los primeros días del presente enero.

En lo que concierne a la relación que pretende mantener con México, el político de Scranton, Pensilvania, desde un día antes anunció que atenderá de manera especial los puntos relativos a los temas migratorios, a la reactivación de las economías de los países vecinos que somos y la cancelación de la construcción del vejatorio muro que medio inició el saliente Donald Trump para frenar la migración ilegal que llega del sur.

Esos pronunciamientos fueron celebrados por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien los consideró temas vitales para la recuperación de una de las zonas geográficas más importantes del mundo.

El presidente Joe Biden externó sus deseos para la comunidad internacional y, de manera particular para los estadounidenses, en los siguientes términos:

“Este es el día de Estados Unidos. El día de la historia y la esperanza, de la renovación.

Estados Unidos ha sido puesto a prueba una vez más y Estados Unidos ha dicho “presente” ante este desafío. La voluntad del pueblo ha sido escuchada.

La democracia es preciosa, es frágil; pero en estos momentos, mis amigos, la democracia ha prevalecido.

En este sitio tan sagrado donde hace unos días la violencia quiso sacudir los cimientos de la democracia, nos unimos para la transferencia pacífica del poder, como hemos hecho desde hace más de dos siglos.

Ponemos la mira en la nación que podemos ser y que queremos ser. Sé de la resistencia de nuestra Constitución y la fortaleza de nuestra nación.”

Y continuó su alocución externando sus propósitos en relación con los valores universales, los que pidió fueran los ejes rectores de la nueva relación entre los países del mundo:

Les prometo que entiendo. Pero la respuesta no es dejar de confiar en los que no son igual a ustedes. Tenemos que terminar con esta guerra civil que pone el rojo contra el azul, republicanos contra demócratas, conservadores contra liberales.

Terminó así:

“Les doy mi palabra de que siempre diré la verdad, defenderé la Constitución, defenderé a los Estados Unidos de América, y les daré lo mejor a ustedes. Vamos a escribir una historia de la esperanza, de dignidad, de decencia, de amor y saneamiento; la historia que dice que lo mejor está por venir se lo debemos a las generaciones pasadas y futura: que Dios bendiga a Estados Unidos y proteja a nuestras tropas. Gracias, estadounidenses”.

Sin lugar a duda que es un mensaje de reconciliación y un exhorto a la toma de conciencia, sin embargo, la crisis global que nos agobia nos hace recordar aquello que reza que de buenas intenciones está empedrado el camino hacia el infierno.

Joe Biden. Foto: Especial

Miscelánea

1.- Ante los amagos de renuncia de los aspirantes que no resultaron beneficiados con candidaturas, el líder nacional de Morena, Mario Delgado les manda decir: “quien quiera abandonar el movimiento, cuando el movimiento les ha dado la oportunidad de participar, que les vaya bien. Se equivocaron de proyecto político, si piensan que su ambición es más importante que el futuro de la nación”.

2.- El presidente Andrés Manuel López Obrador optó nuevamente por la cercanía y asesoría de su amigo Alfonso Romo para recibir la primera llamada del mandatario estadounidense, Joe Biden, pero fue para están en un ambiente de confianza y control que no te lo brinda un hotel, pues la comunicación llegó cuando andaba de gira por Nuevo León.

3.- Siempre a la contra, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro reconoce que conseguir las vacunas es algo sumamente complicado, pero en lugar de entender que es por la escasez mundial en oferta y una altísima demanda de todas las naciones, culpa al presidente López Obrador, pues no que ya estaba en pláticas con las farmacéuticas.

