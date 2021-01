La DEA en México, historia de violaciones a la soberanía nacional

“Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses”, afirmó John Foster Dulles,

secretario de Estado durante el mandato del presidente estadounidense Dwight

Eisenhower.

La más somera revisión al comportamiento histórico de las intervenciones de agentes de la DEA en México, violando el tratado correspondiente a la prohibición de portar armas en nuestro territorio, presenta, tomando como referencia el caso de Enrique, el Kiki Camarena Salazar y su presunto asesinato a manos de la organización del ahora prófugo Rafael Caro Quintero, crea una narrativa de transgresiones inaceptables a la soberanía nacional.

La decisión de la Fiscalía General de la República a cargo del Doctor Alejandro Gertz Manero de absolver al general Salvador Cienfuegos de las acusaciones de tener presuntas ligas con el narco, dio pauta al presidente Andrés Manuel López Obrador para que, por fin, un mandatario mexicano se resolviera a llamar las cosas por su nombre al señalar que la DEA fabricó la presunta relación del ex secretario de la defensa nacional con el crimen organizado.

Cito textual:

“Nosotros sostenemos que debe de terminarse la impunidad, desde luego la corrupción, pero también que no puede haber represalias, venganzas y que no se pueden inventar delitos, que nadie debe actuar de esa manera, trátese de quien se trate. Lo más importante es la verdad y la justicia”, afirmó el mandatario.

“Ayer resuelve la FGR que no procede la acusación que se le fabricó al general Cienfuegos por la agencia estadounidense encargada del combate a las drogas”.

Los encargados del control de drogas en Estados Unidos, a unas horas de que se realice el cambio de gobierno en ese país, enviaron una amenaza a nuestro país diciendo que se reservan el derecho de “reabrir la investigación contra el General Cienfuegos”.

De inmediato el senador Ricardo Monreal apuntó lo siguiente con respecto a la nueva relación de México con Estados Unidos en la materia que se discute.

Apuntó con firmeza el legislador zacatecano:

“Se acabó el acceso por la libre a los agentes extranjeros que ingresen a México, ahora serán funcionarios consulares y deberán informar sobre las amenazas de seguridad nacional que detecten en el país.”

Las modificaciones aprobadas tienen como finalidad proteger la soberanía nacional y fortalecer los principios de reciprocidad entre México y otras naciones.

El también coordinador de los senadores de Morena al informar a través de sus redes sociales que ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Seguridad Pública que recientemente aprobó el Legislativo y que contempla los lineamientos que regulan la relación de los servidores públicos con agentes extranjeros, dejó en claro que las nuevas modificaciones no tienen dedicatoria para ninguna agencia o país en especial.”

Cabe destacar que el objetivo central de dicha ley es mejorar la relación de los funcionarios públicos y regular la actuación de agentes del extranjero en nuestro país.

Entre las novedades que veremos ahora en la nueva ley publicada en el DOF, al acreditarse el ingreso de los agentes, se les registrará como funcionarios consulares por la Secretaría de Relaciones Exteriores, de Seguridad y Protección Ciudadana, de la Defensa Nacional y de Marina.

Adicionalmente, de manera mensual, las embajadas acreditadas en México deberán informar a las instancias correspondientes las actividades desarrolladas por los agentes, como parte de los acuerdos de cooperación bilateral en materia de seguridad, que contribuya a preservar la seguridad nacional.

Los reportes de los agentes ya no serán solo para conocimiento de sus países de origen.

Ahora deberán informar a las autoridades mexicanas sobre cualquier tema que represente una amenaza para la seguridad nacional o sobre personas que realicen actividades delictivas.

Y los cambios no se agotan en lo anterior, ahora también aquellos servidores públicos mexicanos que intercambien información con agentes del extranjero deberán informarlo a las autoridades competentes, en un plazo no mayor de tres días, después de que se hayan celebrado cualquier tipo de reunión.

Pues de la historia de El Mareño y la muerte de Enrique Camarena, al caso de Salvador Cienfuegos, las declaraciones del presidente López Obrador ponen un antes y un después a las actuaciones arbitrarias y fuera de los acuerdos bilaterales que cometen los agentes norteamericanos en México.

Foto Cuartoscuro: Salvador Cienfuegos.

Los números ocultos del Covid-19 en México

México está ante el trimestre más letal de la pandemia.

Para finales de marzo la cifra de defunciones podría estar cerca del cuarto de millón.

Y de seguir el relajamiento de las medidas preventivas como el distanciamiento social, ahora que a partir de mañana en la CDMX se reabrirán “parcialmente” las actividades de restaurantes para que brinden servicio solamente al aire libre, o sea en terrazas o banquetas, los índices de contagios seguirán al alza exponencialmente.

Si a lo anterior se suman eventos como el incendio en el Metro de la capital del país, que desató una histeria colectiva por demás peligrosa cuando la gente trató de alcanzar lugar en los transportes que se pusieron al servicio ante el imponderable, los contagios por no poder literalmente cumplir con la norma de sana distancia serán en número tal que la cifra de 250 mil sería rebasada al iniciarse el mes de abril.

La responsabilidad social para atender las medidas para evitar los contagios, así como una mejora sustantiva en la atención hospitalaria a los pacientes que presentan positivo al virus, son las alternativas casi únicas que tiene México para evitar que la pandemia se propague con mayor intensidad en el presente año que en el ya considerado fatídico 2020.

Según investigadores de prestigiadas universidades extranjeras, el primer trimestre de éste 2021, será más fuerte que el ocurrido en ese lapso del 2020.

Jonathan Smith, profesor de Epidemiología de Enfermedades Infecciosas y Salud Global en la Universidad de Yale, afirma sobre dos aspectos de las medidas de distanciamiento social:

Primero, estamos al inicio del trayecto de una fase más dinámica de esta epidemia.

Lo anterior significa que incluso con las medidas recomendadas y siendo puntualmente atendidas, veremos aumentar los casos y las muertes globalmente, nacionalmente y en nuestras comunidades en las semanas que vienen.

Esto puede llevar a alguna gente a pensar que las medidas no están funcionando.

Las medidas si lo están.

Eso es normal en un caos. Pero esta es la trayectoria normal de una epidemia.

Por eso la recomendación primaria es que se mantenga la calma. El enemigo al que estamos enfrentando es muy poderoso en lo que hace. Se necesita que todo mundo se mantenga firme mientras la epidemia inevitablemente empeora.

Dice Jonathan Smith:

“Eso es la matemática implacable de las epidemias a las que mis colegas y yo hemos dedicado nuestras vidas, para entenderlas a fondo, y esta enfermedad no es la excepción. Lo que quiero es ayudar a la gente a enfrentar el impacto. Hay que mantenerse firme y solidario, con la certeza absoluta de que lo que hacemos salva vidas, incluso si hay gente que se enferma y muere. Uno puede sentir la tentación de rendirse. No lo haga.

Segundo, aunque las medidas de distanciamiento social han sido bien recibidas, al menos temporalmente, hay un fenómeno obvio pero que a menudo se ignora al considerar a los grupos, como por ejemplo las familias, en las dinámicas de transmisión.

Si bien el distanciamiento social reduce los contactos con otros miembros de la sociedad, típicamente los aumenta con la familia y los amigos muy cercanos.

Hay que ver a la familia entera como una sola unidad; si una persona se arriesga, todo el grupo está en riesgo. Las pequeñas cadenas de contactos pueden extenderse y complicarse con alarmante rapidez. Si su hijo visita a su novia, y luego usted toma café con un vecino, su vecino está ahora conectado con el oficinista cuya mano estrechó la mamá de la novia de su hijo.

Es difícil visualizar cómo “una reunioncita” puede echar a perder toda una estrategia pública, pero lo hace.

No se puede hacer trampa. A la gente le tienta hacer “solo un poquito” de trampa, con una cita para jugar, un corte de pelo, una compra innecesaria, etc. Desde el punto de vista de las dinámicas de transmisión, eso rápidamente genera una red social altamente conectada que mina el trabajo de toda la comunidad. Este virus no perdona a quien rompe las reglas”;

La pandemia es un reto a nuestra conciencia de seres humanos responsables.

Foto especial: Jonathan Smith.

El INE le pone tababoca a AMLO

El Heraldo Media Group en sus diversas plataformas electrónicas, digitales e impresas, advierte tal y como lo han hecho diversos comunicadores como el periodista Ciro Gómez Leyva, en su calidad de comunicador y ciudadano, que las recomendaciones del INE en materia de “vedas” para funcionarios de primer nivel, deben tener en cuenta si sus resolutivos no son una forma de afectación a la libertad de expresión.

El INE aprobó un resolutivo que ordena al presidente Andrés Manuel López Obrador y a los mandatarios estatales (en el proceso electoral en marcha habrá contiendas para renovar el poder ejecutivo en 15 entidades) a no hablar en actos públicos de temas relacionados con el proceso electoral, como alianzas, candidaturas y la vida interna de partidos.

Lo anterior supuestamente siguiendo su obligación de garantizar que los titulares de los poderes ejecutivos en las entidades se conduzcan con neutralidad e imparcialidad, y que se garantice que los procesos electorales en curso se desarrollen en condiciones de equidad y libertad.

No se pretende sancionar al Ejecutivo, sino frenar una conducta que puede generar un desequilibrio en la contienda o en las preferencias electorales, aseguró Consejero residente del INE, Lorenzo Córdova.

No obstante, lo que en realidad pasó es que se culminó el intento de censura contra el presidente López Obrador, poniéndole marcaje personal y lupa a sus declaraciones, cuando es un presidente que a diario cumple con su compromiso de tener un gobierno transparente y cercano al pueblo por medio de sus conferencias mañaneras.

Es censura porque se está coartando la libertad de los servidores públicos de expresar abiertamente su opinión como lo hace cualquier ciudadano o periodista en los medios de comunicación, además, por medio de las mañaneras, el mandatario le rinde cuentas al pueblo de México con información y no propaganda electoral.

Las conferencias son un ejercicio que garantiza el derecho a la información pública de la gente, además de impulsar la transparencia por la que tanto se ha luchado desde la izquierda, de lo contrario podrían aumentar las noticias falsas, fuera de contexto y prevalecerá la desinformación que tanto daño le hacen a las democracias.

Si como hoy se esmera el INE en censurar al presidente, lo hubiera hecho para cuidar las elecciones anteriores, otro gallo cantaría y su credibilidad y la de sus consejeros no estarían por los suelos.

La impresión que deja el órgano electoral es que en realidad se esmera en cuidar los intereses de terceros y no tanto de la ciudadanía como aseguran, tal vez es tiempo de remover del INE a su consejero presidente, Lorenzo Córdova, a Ciro Murayama y todos los consejeros que siempre le hacen segunda. En este momento, no seguridad que sean los árbitros de las elecciones ya que actúan como oposición.

Una cosa es no hacer proselitismo y otra no poder hacer referencia de algún tema por temor a incumplir las reglas del INE, la libertad de expresión debe prevalecer ante cualquier acto de censura disfrazada.

Miscelánea

1.- Cristóbal Arias Solís será el candidato a la gubernatura de Michoacán por el partido Fuerza por México, con ello, el voto que pudiera ser para Raúl Morón Orozco de Morena se divide aún más, dando mayores posibilidades de ganar a Carlos Herrera Tello que representará a la alianza PAN, PRI y PRD en las próximas elecciones.

2.- El actual candidato a la gubernatura de Guerrero, Félix Salgado Macedonio está dejando muy mal a Morena ante la ciudadanía, pues a pesar de que nos encontramos en una de las etapas más preocupantes de la pandemia en nuestro país, el senador con licencia organiza fiestas con más de 500 personas y sin medidas de sana distancia para celebrar su cumpleaños. Aviso oportuno para Mario Delgado quien todavía está a tiempo de reconsiderar una candidatura tan polémica como la del “toro sin cerca” que puede hacer ganar a una alianza PRI, PAN, PRD, encabezada por el senador Manuel Añorve Baños.

3.- En cualquier momento, la Unidad de Inteligencia Financiera que encabeza Santiago Nieto Castillo, que ya presentó denuncias contra más de 100 empresas en estado de Querétaro, muchas de las cuales pueden estar ligadas al caso Caja Libertad, que desde el año 2019 viene documentado ampliamente el periódico local Plaza de Armas.

POR JOSÉ LUIS CAMACHO ACEVEDO

@JOSELUISCAMACHO

JOSECAMACHO@GMAIL.COM