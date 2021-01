La hazaña de El Heraldo Media Group en el 2020

“No hay otra alternativa que intentarlo, e intentarlo y volver a intentar”,

Zygmunt Bauman, sociólogo y filósofo polaco-británico.

Las condiciones adversas que generó la pandemia en el inenarrable año 2020 para muchas áreas de la comunicación en México obligaron a realizar una reconversión a la baja de muchos medios.

Tanto los impresos como los digitales, sin faltar los electrónicos, tuvieron que replantear sus esquemas de operación y sus criterios editoriales para lograr apenas la supervivencia.

Algunos asumieron una posición crítica de oficio al gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

El Universal, Reforma, El Financiero y otros de menor presencia como Eje Central o los portales Sin Embargo o la transmisión que desde el exilio en Estados Unidos realizan Carlos Loret y el payaso Brozo, estuvieron en la mira del equipo que “conduce” la comunicación del gobierno federal.

Las conferencias mañaneras fueron el foro para que el presidente señalara tanto a empresas de comunicación como a muchos de sus comentaristas líderes, de todo orden fueran escritos, digitales o electrónicos, como neoliberales o como poseedores de criterios afines a la 4T.

Ciro Gómez Leyva, Joaquín López Dóriga, todos los editorialistas del Reforma y varios de El Universal y el Financiero, formaron parte de una lista que se elaboró desde Palacio para dejar en claro a quienes la 4T considera como sus adversarios.

En medio de ese escenario tan descompuesto fue muy sorprendente, y reconocido de una manera general, la hazaña de crecimiento, con independencia de criterio y de una pluralidad de opiniones vertidas sin censura alguna, que realizó El Heraldo Media Group con la visón empresarial de Ángel Mieres y Alejandro Arai, que supieron convertir los retos en oportunidades y se logró llegar a encontrarse, según la prestigiada calificadora ComScore, entre los primeros cinco lugares de preferencias a nivel nacional e internacional.

La dirección llena de sentido informativo de Franco Carreño y el oficio de Alfredo González, lograron colocar a los noticieros electrónicos, las versiones digitales e impresas de El Heraldo Media Group como los principales referentes del acontecer nacional.

Los presagios de que tanto la libertad de expresión estaba siendo quebrantada por el comportamiento fundamentalista de los comunicadores oficiales no fue obstáculo para que el Heraldo Media Group avanzara en las preferencias de las audiencias más exigentes y politizadas de México.

La Universidad de Oxford y la organización Reuters Institute afirmaron lo siguiente con respecto al futuro de los medios en el 2020 en un espléndido trabajo de Nic Newman, Senior Research Associate, Reuters Institute for the Study of Journalism:

Lo que puede ocurrir en 2020…

Este año más sitios van a requerir que el usuario se registre para acceder a los contenidos. Obtener datos de primera mano se transformará en un foco clave al restringir los principales navegadores el uso de cookies y reforzarse la normativa sobre privacidad. Pero esto implica poner más barreras en el camino de nuevos usuarios ocasionales.

Las elecciones en todo el mundo serán otra oportunidad para que los proveedores de desinformación prueben nuevas tácticas, incluyendo tecnologías de inteligencia artificial, para superar las defensas de las plataformas. El rol de las plataformas se politizará cada vez más y prominentes políticos lanzarán ataques directos y acusaciones de sesgo.

Auriculares mejores, más inmersivos y con funciones más valiosas (por ejemplo, AirPod Pro y similares) serán el gran éxito del año y darán otro impulso a los formatos de audio.

Las redes 5G seguirán apareciendo en distintas ciudades del mundo este año, aunque permanece limitada la disponibilidad de aparatos. Al final el 5G permitirá una conectividad más rápida y fiable, que hará más sencillo el acceso a contenido multimedia en movimiento.

seguirán apareciendo en distintas ciudades del mundo este año, aunque permanece limitada la disponibilidad de aparatos. Al final el permitirá una conectividad más rápida y fiable, que hará más sencillo el acceso a contenido multimedia en movimiento. Servicios de transcripción, traducción automática y audio/texto o texto/audio van a ser algunas de las tecnologías con inteligencia artificial adoptadas en masa este año, lo cual abrirá nuevas fronteras y oportunidades para los medios.

Otros especialistas dijeron que la pandemia, además de la salud, afectaría a las empresas de medios con secuelas negativas de la más diversa índole, hasta llegar al riesgo de su desaparición.

Y El Heraldo Media Group en México demostró que el apego a la verdad y el respeto a los públicos tan agudos como ahora son los mexicanos se pudo crecer y ser mejores aún en medio de la adversidad que en el 2020 generó la Pandemia del COVID-19. El Heraldo de México, portada 02 de enero 2021

​​​

El carro incompleto de Morena en las gubernaturas

En los días finales del año 2019, los analistas políticos y los estrategas electorales más reconocidos auguraban que Morena ganaría 14 de las 15 gubernaturas que estarán en disputa este año.

Solamente se daba como perdido el estado de Querétaro, donde el PAN tiene muy dominada la plaza.

Pero los imponderables le fueron complicando el panorama a Morena.

La sucesión de en su dirigencia nacional fue por demás tormentosa. La llegada de Mario Delgado a la presidencia del partido que fundó AMLO fue en medio de un fuego cruzado con el equipo de Martha Bárcenas y su esposo Agustín Gutiérrez Canet.

El controvertido matrimonio se lanzó con todo contra Delgado por el hecho de ser gente de Marcelo Ebrard.

Para competir sacaron de un clóset, con fuerte olor a naftalina, a Porfirio Muñoz Ledo como oponente del colimense.

La pandemia y la desorganización regional de Morena propició serias divisiones en varias entidades en donde la unidad, si es que había alguna, quedó hecha trizas.

De los 14 estados que daban como seguros los morenistas para llegar a las gubernaturas de pronto se complicaron de una manera casi irresoluble.

Hoy están en pie de guerra los que consideran que el peor candidato de Morena para Guerrero era Félix Salgado Macedonio y ahora el PRI, en alianza con PRD y PAN se vuelve competitivo con Manuel Añorve como aspirante más fuerte de la Alianza.

En Colima, la diputada federal Claudia Yáñez Centeno, hermana de César Yáñez Centeno, considerado uno de los hombres más cercanos al presidente Andrés Manuel López Obrador, renunció a Morena tras calificar como una farsa el proceso interno de selección de candidata al gobierno de Colima y confirmar su decisión de competir por esa posición como abanderada del partido Fuerza por México.

Yáñez compitió por la postulación morenista a la gubernatura de Colima, pero la dirigencia del partido dio como ganadora de la encuesta a Indira Vizcaíno, ex delegada del gobierno federal en la entidad y diputada con licencia.

En San Luis Potosí, Morena al parecer decidió entregar la plaza y decidió postular como candidata al gobierno a una mujer, la que sea la “afortunada”, será pan comido para el abanderado del Verde, Ricardo Gallardo, popularmente conocido como el Pollo.

En San Luis Potosí, Morena será competitiva contra los candidatos del Verde y de la alianza PRI-PAN-PRD con Juan Ramiro Robledo o Esteban Moctezuma.

En Michoacán, el caso es verdaderamente ilustrativo de la grave decisión que existe entre las corrientes de MORENA.

El ganador de la encuesta fue el alcalde de Morelia, Raúl Morón Orozco quien fue elegido coordinador del partido Morena en Michoacán. Con esa designación, anunciada por el dirigente nacional del partido, Mario Delgado, el actual alcalde de Morelia es, prácticamente, el nuevo candidato para la gubernatura del estado natal del general Lázaro Cárdenas del Río.

Se le considera muy cercano al exgobernador Lázaro Cárdenas Batel y todavía más cercano a Leonel Godoy.

Morón dejó en el camino al senador Cristóbal Arias Solís, quien nunca pudo restablecer sus relaciones políticas con la familia Cárdenas.

Las gentes afines al senador de Ario de Rosales aseguran que Morón no será contendiente fuerte del actual precandidato de la coalición PRD-PRI-PAN, Carlos Herrera Tello, quien es amplio favorito ante la grave fractura de Morena en Michoacán.

El único perredista que le competía a Carlos Herrera Tello era el medio hermano del gobernador del Silvano Aureoles, Antonio García Conejo. Finalmente, éste último se sumó al proyecto de Carlos Herrera y con ello se manifiesta un espíritu de unidad del que Morena carece por completo por ahora cuando menos.

En Michoacán se desvaneció el fantasma del exgobernador Jesús Reyna García, quien era pretendido tanto por Movimiento Ciudadano como por el partido Encuentro Social.

Querétaro es territorio panista.

Y las alianzas le están complicando el panorama a Morena en Sonora, Sinaloa, Nayarit, Nuevo León y Chihuahua, donde el PAN postulará a la alcaldesa de la capital Maru Campos Galván.

De tal suerte que del carro completo que Morena avizoraba en los meses finales del 2019, el panorama le ha cambiado y al parecer solo tiene seguros los triunfos en Campeche, Baja California, Baja California Sur, Tlaxcala y Zacatecas.

No cabe duda de que en política nada es para siempre.

Foto Cuartoscuro: Mario Delgado

Enero 2021: un reto ante la pandemia

La Ciudad de México y el Estado de México iniciaron el 2021 con una ocupación hospitalaria rozando el 90%, aunque algunos hospitales ya están saturados como el Centro Médico Nacional Siglo XXI, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y 1° de Octubre del ISSSTE.

El personal medico esta agotado a niveles alarmantes y la llegada de una vacuna a cuentagotas, aunque brinda esperanzas, las noticias de que algunos directivos de hospitales y sus familias se están vacunando sin que aún sea su turno y gracias al influyentísimo provoca miedo y desesperación.

La pandemia nos desnudo como sociedad y como en cualquier catástrofe de este tipo, salió a relucir lo peor y lo mejor de nosotros como sociedad, y así como hemos sido testigos de grandes muestras de solidaridad, también lo somos de lo peor de algunas personas, quienes, en su posición de privilegio e ignorancia, según sea su caso, han desdeñado las indicaciones de las autoridades.

La jefa de Gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum Pardo, mandó hace unos días un mensaje a los capitalinos para no perder la esperanza en el 2021, pese a la pandemia por COVID-19.

"Este año 2020 ha sido muy difícil para todos y para todas, pero no debemos perder la esperanza en el 2021 y aún en estas difíciles circunstancias deseo a todos lo mejor para el 2021. Aquí seguimos trabajando" dijo.

Algunas autoridades están haciendo todo lo que esta en sus manos para reducir el ritmo de los contagios, pero nunca será suficiente sin la conciencia colectiva de la sociedad, el llamado es a quedarnos en casa y evitar salir si no es absolutamente necesario, sobre todo que ahora tenemos latente la amenaza de la nueva variante del virus, que supuestamente es más contagiosa entre las personas menores de 20 años.

En este sentido, el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus ha pedido a los países y a los ciudadanos que, más allá de la próxima llegada de las vacunas contra el COVID-19, adopten todas las medidas necesarias para evitar los contagios, protegiendo además a los profesionales sanitarios.

Dicho esto, Tedros ha comentado que las vacunas "no son una excusa" para que las personas dejen ser prudentes frente al virus, por lo que ha reiterado la importancia de "duplicar" el apoyo a los servicios básicos de salud.

Lo que también ha sido todo un reto durante esta emergencia sanitaria es la infodemia, ya que la información falsa, los mitos y las teorías conspiratorias han convencido a cientos de personas que ya no tienen fe en los medios de comunicación. En este sentido, Juan Ramón de la Fuente, embajador de México ante la ONU publicó un elocuente texto sobre los mitos basado en un documento de los expertos de la Clínica Mayo, en Minnesota.

Se trata de creencias que se propagaron sin sustento científico, tales como: que las pruebas diagnósticas no sirven; la mejor solución es la inmunidad de rebaño; la información hospitalaria no es confiable; el clima mata al virus; el cubrebocas no protege, entre otras.

Para vencer al virus más nos conviene ser solidarios con nuestra comunidad, no confiarnos con la llegada de las vacunas y cuidarnos hasta que la pandemia haya sido erradicada, por el bien de todos, tenemos que cuidarnos hoy más que nunca en lo individual.

Foto EFE: Tedros Adhanom Ghebreyesus

Miscelánea

1.- El Futbol, sin duda deporte más popular en México, recibirá en su máximo circuito para el 2021, un aliento de mejor organización a la altura de los protocolos sanitarios vigentes, con la llegada del innovador y eficiente administrador Mikel Arreola como cabeza de ese torneo.

2.- La sala superior del INE con sede en Monterrey a cargo del magistrado Ernesto Camacho, decidió aplicar la ley en el caso de Saltillo y con ello se recuperó en tosa esa circunscripción la confianza que se había perdido en las autoridades electorales.

3.- Sigue cada vez más fuerte el rumor del irresoluble y tosco enfrentamiento entre el dirigente formal de Redes Sociales Progresistas, Fernando González Yáñez y su exsuegra Elba Esther Gordillo. El proyecto de partido que tenía como base al magisterio, se encuentra en un momento de total desorganización, batallas internas y una rapiña monetaria que hace decir a los adversarios de González Yáñez que está llevándose el dinero antes de que éste siquiera llegue.

POR JOSÉ LUIS CAMACHO ACEVEDO

@JOSELUISCAMACHO

JOSECAMACHO@GMAIL.COM