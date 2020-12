Jalisco, madriguera inocente del crimen organizado

“Las masas humanas más peligrosas son aquellas en cuyas venas ha sido inyectado el veneno del miedo.... del miedo al cambio”.

Octavio Paz. Poeta y ensayista mexicano.

Desde que el ahora prófugo Rafael Caro Quintero asentó los reales de su imperio delictivo en Jalisco, y su centro de mando en zona metropolitana de Guadalajara, esa entidad del occidente mexicano ha sido flagelada por los crímenes más sangrientos perpetrados por la delincuencia organizada.

La ejecución del exmandatario jalisciense Jorge Aristóteles Sandoval Díaz en un antro del ya inseguro centro turístico que es Puerto Vallarta, tiene la marca indeleble de las narco-ejecuciones.

La liga del crimen contra el político nacido en la bella Perla Tapatía vuelve a apuntar a la organización Cártel Jalisco Nueva Generación, la que, hasta ahora, es la más poderosa de las que actúan en el territorio nacional.

La demostración de su poderío armado fue exhibida cuando una célula del CJNG derribó, en el que ha sido considerado como uno de los episodios militares más negros en la historia contemporánea de México, derribó un helicóptero de la Fuerza Aérea con un lanzacohetes, acabando con la vida de ocho militares y un policía federal.

Ello ocurrió el viernes 1 de mayo del 2015.

La aeronave -un Cougar con matrícula 1009- fue derribada en el municipio de Villa Purificación, Jalisco, con una técnica similar a la utilizada en Oriente Medio por terroristas.

El propio gobierno mexicano reconoció que fue una emboscada "inédita y perfectamente diseñada”.

Los criminales incluso intentaron “rematar” a los oficiales que sobrevivieron al aterrizaje forzoso, quienes lograron ser rescatados por sus compañeros que participaban en el arranque del Operativo Jalisco, de acuerdo con el relato oficial.

La ejecución de Aristóteles Sandoval parece ser la culminación de una serie de lamentables eventos en los que perdieron la vida personajes ligados al exmandatario por diferentes razones.

La siguiente es una cronología siniestra de lo ocurrido a los cercanos a Aristóteles Sandoval:

El 15 de junio de 2015 es asesinado en la colonia Ladrón de Guevara, ya con Aristóteles como gobernador, Javier Galván, exalcalde de Autlán de la Grana, municipio considerado como centro neurálgico del CJNG.

Antes, el 20 de septiembre del 2011 fue ultimado en la marina de Puerto Vallarta el abogado Juan Luis Duarte Contreras, hermano de la que fue directora de estacionamientos en el gobierno de Aristóteles.

En febrero de 2007 el conocido lugarteniente del Cártel de Sinaloa, Ignacio Loya Alatorre, pareja de Teresa López quien fue funcionaria en el ayuntamiento de Guadalajara.

El 22 de mayo del 2018 es víctima de un fallido atentado el exfiscal Luis Carlos Nájera, quien también fue secretario de Seguridad Pública en el gobierno panista de Emilio González.

Apenas hace unas semanas, el pasado 22 de noviembre, otra vez en Puerto Vallarta, secuestran y ultiman al empresario guanajuatense Felipe Tomé, quien fue beneficiario de permisos para la construcción cuando Sandoval fue alcalde Guadalajara.

Casi al inicio del gobierno de Sandoval, el 9 de marzo de 2013, es masacrado el secretario de turismo del estado, Jesús Gallegos, a quien el CJNG consideraba uno de los presuntos lavadores de dinero de Los Caballeros Templarios.

La liga del CJNG con todas las ejecuciones mencionadas ha sido recordada por los principales analistas del medio jalisciense tales como el reconocido Diego Petersen quien apuntó el mismo día del crimen lo siguiente:

“Quizá confiaba mucho en su equipo de seguridad o simplemente no la vio venir, pero el exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, asesinado en Puerto Vallarta la madrugada de ayer, no tenía un despliegue de seguridad distinto, incluso era, si no menor, sí más discreto que el de otros funcionarios o exfuncionarios. En un asesinato de este tipo se corre el riego de sobre interpretar, pues los datos se resignifican a la luz de los acontecimientos, pero vale la pena tener en cuenta algunos de ellos como contexto para tratar de entender ante qué estamos.

El gobernador Enrique Alfaro ha reconocido implícitamente que detrás del crimen del exmandatario está el CJNG.

¿Hasta dónde aguantará la sociedad mexicana el flagelo de un crimen organizado al que no ha podido reducir ni la Pandemia del Covid-19?

Aristóteles Sandoval. Foto: Cuartoscuro

Sin remedio: la CDMX y el Edomex en semáforo rojo

Lo que se considera el desenlace natural ante la creciente ola de contagios y de saturación hospitalaria en la CDMX y los municipios conurbados que conforman el llamado Valle de México, la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum y el mandatario mexiquense Alfredo del Mazo, tuvieron que declarar el pasado viernes, y hasta el 10 de enero cuando menos, que la que era considerada hace varias décadas como la región más transparente, en semáforo rojo.

El inefable subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó que se requiere tomar medidas extraordinarias para que en las próximas tres semanas se reduzcan las cifras de muerte y contagios.

Ante la elevación de contagios, López-Gatell anunció que sólo se mantendrán las actividades esenciales a partir de este sábado 19 de diciembre y hasta el próximo 10 de enero, por lo que la población deberá permanecer en confinamiento para evitar más contagios en el Valle de México.

“Se trata de una decisión por parte de la Secretaría de Salud, en conjunto con los mandatarios del Estado de México y la Ciudad de México, por ello, acordaron suspender algunas actividades para frenar la ola de contagios.

López-Gatell dijo que se alcanzó un punto máximo en la tercera semana de marzo, luego fue en descenso, pero a partir de la primera semana de octubre tuvo otra vez un repunte”.

Explicó que la ola de contagios al alza se debe a que la zona metropolitana hay más de 23 millones de personas, por lo que se convierte en un área de mayor movilidad.

“Al ser una población tan grande, podría llevar a un grado de dificultad en los casos, para poder frenarlos”.

¿Qué significa para la Zona Metropolitana estar en Semáforo Rojo?

¿Qué actividades se permiten en rojo?

*Se permiten únicamente las actividades económicas esenciales, es decir, solo se autorizará la operación de algunos establecimientos como: servicios funerarios, de entrega, financieros, hospitalarios, de telecomunicaciones, construcción, venta de medicamento, seguridad, entre otros.

¿Cuáles son los cambios por semáforo sanitario en rojo?

*Cerrarán gimnasios, cines, plazas comerciales, templos de culto, iglesias, bares, antros, museos, librerías, entre otros.

*Restaurantes sólo podrán operar a domicilio.

*Cerrarán centros comerciales.

*Parques y plazas públicas tendrán que permitir un aforo máximo del 30%.

*Una persona por familia deberá visitar mercados y tianguis.

*Estética podrán ofrecer servicio a domicilio.

Históricamente la segunda ola durante las pandemias ha resultado más letal y dramática que las primeras: una de las razones es porque la gente se relaja y mitiga las medidas de prevención que se han impuesto; otra son las mutaciones de los virus que ocasionaron la emergencia sanitaria.

Actualmente Europa y Estados Unidos están registrando números más letales que en mayo, en incluso en varias ocasiones algunos países han roto sus propios récords de fallecidos en 24 horas, hasta tres o cuatro veces.

Las medidas de confinamiento se endurecen, Alemania, Holanda, Italia están confinando cada vez más a sus habitantes, aunque no sin llegar a los niveles de abril.

En México no es la excepción, los llamados de auxilio por parte de las autoridades son cada vez más alarmantes, pero ahora parece cae en oídos sordos, la población parece ya no estar dispuesta a encerrarse en sus casas, mucho más en temporada navideña, entonces común ver ríos de gente en las calles del Centro Historio de la capital del país.

La gran interrogante sigue siendo si la sociedad tomará esta vez una verdadera conciencia de los riesgos sanitarios que corremos.

O tal vez, lamentablemente, sigan haciendo caso omiso de las recomendaciones sanitarias y esa irresponsabilidad propicie una ola de contagios muy fuerte debido a la celebración de posadas o salidas a las calles para realizar compras como si estuviéramos en una temporada normal de fin de año.

Hugo López-Gatell, Claudia Sheinbaum y Alfredo del Mazo. Foto: Cuartoscuro

Fuera de tiempo aumento al salario mínimo

De acuerdo con el artículo 123 de la Constitución mexicana, los salarios mínimos deberán ser “suficientes para cubrir las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer la educación obligatoria de sus hijos”.

Entonces una de las propuestas para reducir la brecha de la desigualdad social del presidente Andrés Manuel López Obrador es aumentar el salario mínimo, cosa que ya se acordó, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) acordó que el salario mínimo general pase de $123.22 pesos a $141.70 pesos para el próximo 2021.

Sin embargo, para las cámaras empresariales y los empresarios, el aumento puede generar presiones, tanto a la inflación como incrementar los niveles de informalidad, así lo afirmó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar.

Para el sector privado, el incremento "parejo" de 15% al salario mínimo y para todos los salarios que se consideran como actividades profesionales les parece que es una decisión inadecuada”, que no considera la variable de la "realidad" que se vive como el seguir en medio de una crisis económica.

La explicación se basa en el argumento que durante décadas paralizó el salario mínimo: si aumenta el salario, pero no la capacidad productiva de un país, los precios tienden a subir y ello finalmente afecta el poder adquisitivo de las familias y aumentará el índice inflacionario que tanto cuida el Banco de México.

Además de que la negociación de los contratos colectivos, que se realizan a principios de año, también se presionará porque pedirán el 15%, habrá empresas pequeñas que no podrán pagar esto y pasarán a la informalidad.

Sin embargo, si lo comparamos el salario mínimo con los países latinoamericanos, en Chile, el salario mínimo equivale a más del doble que en México, en la actualidad. En Costa Rica es tres veces mayor, en Uruguay es casi el doble. En Guatemala, Honduras, El Salvador y muchos otros, también es más alto que en nuestro país, y pues las empresas lo pagan.

Actualmente el salario mínimo apenas es suficiente para adquirir la canasta básica, sin embargo, no alcanza para costear las necesidades para tener una calidad de vida digna, como vivienda, vestido, transporte y esparcimiento, es decir, lo mínimo para estar igual o por encima de la línea de bienestar.

La propuesta del presidente López Obrador es fijar un piso mínimo de ingreso para los trabajadores y trabajadoras de todos los sectores en San Luis Potosí y de esta forma mejorar las condiciones de vida de las poblaciones más vulnerables.

Aunque hay un punto que se debió tomar en cuenta, tal vez no era el mejor momento para aumentar el salario mínimo, estamos en una pandemia y todos hemos resultado afectados, son miles las pequeñas y medianas empresas las que ya cerraron. Y ahora con el semáforo rojo en la CDMX y el aumento al salario ese número podría duplicarse, afectando la economía de cientos y provocando un efecto adverso al que el gobierno federal desea.

Andrés Manuel López Obrador. Foto: Cuartoscuro

Misceláneas:

1.- El coordinador de los diputados federales panistas, Juan Carlos Romero Hicks, anunció que buscará la reelección por el distrito que representa en su natal Guanajuato. Sin duda que el exgobernador, exrector de la Universidad de la entidad y exsenador, logrará la reelección y seguirá apuntado como uno de los más viables cuadros de Acción Nacional para ser en su momento nuevo dirigente nacional de su partido.

2.- La diputada federal María Wendy Briceño Zuloaga ante la falta de logros y un puesto que se le acaba, busca los favores del candidato de Morena a la gubernatura de Sonora, Alfonso Durazo, acercándose peligrosamente a este proyecto, ya sea la alcaldía de Hermosillo, disputándosela a la expanista Celida López o la reelección en el distrito V.

Lo último lo tiene realmente muy difícil ya que es un distrito enteramente conservador, y la legisladora ha sido señalada como posible autor intelectual del incendio en el Supremo Tribunal de Justicia de Sonora, por algunas razones divulgadas en redes sociales.

Hoy denuncia a tuiteros como Sergio Zaragoza, alguien que siempre ha tenido y mostrado una postura a favor de la vida y en contra del aborto por muchos años conocida.

3.- Se reunieron el fin de semana pasado el canciller Marcelo Ebrard y quien ha sido propuesto por AMLO como nuevo embajador de México ante el gobierno de Estados Unidos en la era de Joe Biden, Esteban Moctezuma Barragán. La amistad entre Esteban Moctezuma y Marcelo Ebrard data de varios lustros atrás. Con ello el Canciller, que por cierto se convertirá en el personaje de fin de año con la llegada y aplicación de las vacunas contra el Covid-19, vuelve a demostrar al presidente López Obrador su lealtad y su disciplina.

POR JOSÉ LUIS CAMACHO ACEVEDO

@JOSELUISCAMACHO

JOSECAMACHO@GMAIL.COM