Confirma Enrique Alfaro que delincuencia organizada estaría detrás del "cobarde asesinato" de Aristóteles Sandoval

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez confirma que el crimen contra Aristóteles Sandoval, ocurrido hoy en el municipio de Puerto Vallarta, estaría vinculado con la delincuencia organizada, advirtió que este ataque es un desafío al Estado Mexicano.

“Es un hecho que nos duele profundamente. Lo que acabamos de vivir no solo es un homicidio, es un desafío al Estado Mexicano. Es un reto enorme que nos obliga a las instituciones a no bajar la guardia, a mandar un mensaje claro de que no nos van a doblar.

Enrique Alfaro y Aristóteles Sandoval tuvieron una relación cercana desde que eran estudiantes y posteriormente fueron compañeros en distintos momentos trascendentes en la política local y nacional que se convirtió en una añeja amistad.

“Este no es solo un duro golpe para su familia, es un golpe fuertísimo para todo nuestro Estado. Y un profundo dolor para mí en lo personal, lo digo porque con Aristóteles Sandoval no solo fui adversario político, no solo nos tocó competir en la cancha electoral, también fui amigo porque siempre supimos diferenciar la naturaleza de nuestra actividad profesional con las cuestiones personales. Por eso siempre le agradeceré que me haya permitido ser amigo de su familia”.