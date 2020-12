Los costos reales de la pandemia en México

En su libro ‘El Amor en los Tiempos del Cólera’ Gabriel García Márquez, parece habernos dejado frase para reflexionar: “y si te dejan salir del barco y tus seres amados se contaminan, ¿cargarías con la culpa de infectar a alguien que no puede soportar la enfermedad?”.

Las últimas semanas del año el discurso oficial sobre los costos reales que dejará a México el Covid-19 se ha perdido en un penoso entramado que conjunta inexperiencia con mentiras o verdades a medias.

Hoy son muy pocos los mexicanos que tienen confianza en lo que dicen con respecto a la pandemia los responsables del sector salud, especialmente de lo que informa el polémico doctor Hugo López-Gatell.

El revuelo que causó la nota del NYT en el sentido de que las autoridades habían mentido a la población de la CDMX sobre la realidad de la Pandemia fue tratado de calmar, como siempre, con un discurso cínico cuya narrativa ya nos es creíble.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el lunes 21 pasado, se refirió a la polémica publicación del diario estadounidense The New York Times, en la que afirmaba que el gobierno mexicano ocultaba el número de decesos por coronavirus Covid-19.

“Hay polémica y cuestionamientos, se ejercer la crítica y hay vida pública democrática, es muy bueno que esté sucediendo, todo lo que se pueda debatir, incluso hasta con noticias falsas y demás, que no duran, que no tienen efecto. Hace unos días salió en el New York Times, un periódico famoso, pero con poca ética, en este caso es evidente que no hicieron un buen trabajo, que actuaron de manera tendenciosa, falto de ética, entonces no nos dejemos apantallar”, indicó el mandatario mexicano.

López Obrador aseguró que gobierno está actuando en apego a la verdad, por eso no tiene " nada que temer", además, dijo, no solo está en crisis el modelo neoliberal, sino también los medios de comunicación convencionales, así se trate de diarios internacionales.

“Si actuamos con apego a la verdad no mentimos, no robamos, no traicionamos al pueblo, pues no hay nada que temer, aunque se trate del New York Times, entonces hay que auspiciar el debate. Miren, la crisis del neoliberalismo es también la crisis de los medios convencionales de comunicación, aunque se trate del New York Time, del Washington Post, del Financial Times; mejor dicho, hay decadencia", dijo López Obrador.

Hace unos días el diario estadounidense publicó un texto del periodista Azam Ahmed con el título: “Cifras ocultas: México desatiende ola de muertes en la capital”.

En reportaje afirman lo siguiente: “Según análisis hecho por el Times, las cifras de personas que pudieron haber muerto por COVID-19 en la Ciudad de México es más de tres veces a que muestras las cifras federales”.

Y la verdad no se han dado respuestas que confronten la realidad sanitaria del país con el discurso oficial.

La gente no encuentra respuestas a consideraciones ya muy rebasadas de la narrativa gubernamental que se ha construido con respecto a la Pandemia.

“Desde el 20 de marzo se decretó que se suspendían las clases en el país para dar inicio, de esta manera, con la cuarentena, que se tenía prevista para terminar en poco más de un mes, es decir, el 30 de abril. Esta situación está cambiando inevitablemente conforme se va dando el escenario de la propagación del virus en el país.

Este día, Hugo López-Gatell subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, informó que el país culmina la Jornada Nacional de Sana Distancia para comenzar con la 'Nueva Normalidad' el 1 de junio.

El subsecretario agregó que la aplicación del semáforo se realizará por entidad y esto determinará dónde se pueden reabrir ciertas actividades a partir de la fecha antes mencionada. Dejó claro que el fin de la Sana Distancia no significa bajar la guardia ante el Covid-19 y se debe seguir con las medidas sanitarias.”

Nada resultó cierto y hoy el país enfrenta una grave crisis económica, sanitaria y de inconformidad social.

Los costos de la Pandemia en México los empezaremos a ver en el primer trimestre del 2021.

¿Cuántos muertos más?

¿Cuántos negocios tendrán que cerrar ante el implacable comportamiento del virus?

La verdad es que en el año en que México celebrará los comicios más grandes de su historia, el electorado está sumido en la desesperación de no saber si llegara apenas al día de elegir nuevas autoridades con salud o con empleo.

El diluvio que no han querido ver desde el poder ya nos está llevando a los ciudadanos a vivir con el agua al cuello. Subsecretario de Salud, Hugo López- Gatell. Foto: Especial

PAN, PRI, PRD, PES, PVEM y MORENA: Alianzas antinatura e ideologías contradictorias

Todo parece indicar que, rumbo a las próximas elecciones de 2021, los partidos políticos están aplicando la máxima que dice: “En la guerra y en el amor todo se vale”, por ello, se estarían olvidando sus históricos antagonismos político y las profundas diferencias ideológicas que los separan, con tal de unirse para ganarle al actual adversario.

Todos contra Morena se ha disfrazado de la alianza entre el PRI, PAN y PRD que a nivel nacional se denominó “Va por México” y en los estados como “Sí por México”, en los cuales se unen según sea el caso algunos partidos locales.

Esta alianza contra natura, porque en los hechos lo es, ya que el PAN y el PRD se fundaron con los principios básicos de ser una férrea oposición al PRI, quien gobernó más de 70 años el país, sin dar paso a la alternancia política, es ahora parte de una estrategia con la cual la oposición a Morena y sobre todo al gobierno de Andrés Manuel López Obrador pretende quitarle un poco del enorme poder político que hoy tiene.

Sin embargo, nace tal cual en su momento se formó el Pacto por México, fundamentada en crear una arrolladora para vencer a la oposición e imponer o ganarse el poder a costa de sus principios ideológicos, si es que aún conservan algunos.

Es decir que hace un partido de izquierda como el PRD, que hay que decirlo bajo sus mandatos, la Ciudad de México avanzo en la reforma y creación de leyes que hicieron lo que hoy en día es: una de las urbes a nivel mundial progresista y defensora y procuradora de los derechos las poblaciones LGBT+ y la primera en donde el aborto es legal desde hace más de una década, unido a un partido como el PAN para quienes este tipo de reformas son francamente impensables.

Para los puristas militantes de los tres partidos, este tipo de alianzas son decepcionantes, es decir, como le va a pedir el PAN a su militancia fiel que voté a su favor y a la par beneficiar a su enemigo histórico. En ese caso se nota claramente el ganar por ganar, la mezquindad y la búsqueda del beneficio propio.

En de la coalición formada por Morena, el PT y el PVEM que hace unos días se formalizó bajo el nombre de "Juntos Hacemos Historia", la situación no es muy diferente, solo en uno de los casos.

Es decir, el Partido de Trabajo de Alberto Anaya lleva años acompañando al presidente López Obrador, y es gracias a esa alianza que hoy cuenta con bancadas en el Congreso de la Unión que ya las quisiera el PRD.

Pero el convenenciero, oportunista y familiar Partido Verde ya se ha unido en el pasado para derrotar e incluso injuriar a AMLO, ahora va a resultar muy raro para los radicales fundadores del movimiento votar por un partido con tan negros antecedentes.

La verdad es que se la ponen muy complicada al electorado que tiene muy firmes sus principios partidistas e ideológicos, las dirigencias partidistas se juegan su lealtad y la ponen a prueba con tal de ganar el voto de los indecisos y de las nuevas generaciones. Partidos Políticos en México. Foto: Especial

Replica la Dip. Wendy Briceño Zuloaga.

Con preocupación nos encontramos una columna publicada el domingo 20 de diciembre en El Heraldo de México, misma que puede consultarse en el siguiente enlace https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/12/20/jalisco-madriguera-inocente-del-crimen-organizado-237440.html, firmada por José Camacho, donde en la sección Miscelánea repite sin contrastar con evidencias ni argumentos una serie de expresiones.

Es por ello por lo que apelo a mi derecho de réplica para hacer las precisiones siguientes.

El señor Camacho asegura que, debido a mi falta de logros, estoy interponiendo una denuncia por violencia política debido a género contra mi persona como una estrategia electoral.

Si el señor Camacho hubiera investigado un poco, se habría percatado que desde la Comisión de Igualdad de Género que tengo el honor de presidir, en estos dos años de trabajo hemos aportado más del 15% del trabajo legislativo discutido en el pleno del total de las 43 Comisiones; hemos resuelto alrededor de 400 asuntos turnados a la Comisión de Igualdad de Género, destacando reformas históricas con votaciones unánimes: paridad en todo, con reformas a la Constitución Mexicana; asimismo, reformas a 86 leyes secundarias en materia de paridad de género para actualizar y homologar los diversos ordenamientos legales bajo el principio de la paridad de género.

Como diputada federal he presentado 57 iniciativas como iniciante o de manera conjunta (19 como iniciante, 26 en grupo parlamentario, 10 en pluralidad con otras fracciones y dos como adherente).

Los siguientes enlaces le hubieran sido útiles para documentarse ante el trabajo realizado como Presidenta de la Comisión mencionada (http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Comision-de-Igualdad-de-Genero2) y como Diputada Federal de Morena por el Distrito 5 Hermosillo (http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=251)

2. Sobre la referencia de que soy la autora intelectual de la irrupción y pintas al Poder Judicial de Sonora, déjeme explicarle que hasta el momento nadie ha presentado una sola evidencia o prueba con la que puedan sostener este dicho; esta calumnia fue orquestada al unísono, con columnas y verbalizaciones prácticamente idénticas, en diversas cuentas de Twitter. Esta campaña de lodo fue documentada con evidencias, y fueron presentadas 2 denuncias que interpuse los días 5 y 14 de diciembre del 2020, ante el Instituto Nacional Electoral por violencia política en razón de género hacia mi persona, y el día 15 de diciembre, ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la Fiscalía General de la República.

Curiosamente, uno de los denunciados y que recibió ya las medidas cautelares correspondientes, es citado por el columnista como su fuente. Es decir, cita a uno de los denunciados e investigados por violencia política en razón de género contra mi persona, por haber acusado, sin prueba ni evidencia alguna, las aseveraciones que sostiene el columnista Camacho.

La denuncia es más robusta e incluye desde persecución, marcaje y vigilancia hacia mi persona, hasta estrategias articuladas desde granjas de bots. No es un tema que estoy dirimiendo en medios de comunicación o redes sociales. Es un tema que está ya en manos de las autoridades pertinentes para aplicar las leyes vigentes en materia de Violencia Política contra las Mujeres en razón de Género.

Haciendo uso de mi derecho a réplica, como marca la Ley, solicito las aclaraciones pertinentes.

Agradezco su atención y quedo a su disposición para cualquier aclaración o dato adicional.

Dip. Wendy Briceño Zuloaga

Miscelánea

1.- Mi amigo y compañero del oficio periodístico, Juan Bustillos, dueño y director de la revista "Impacto” falleció la semana pasada. Es mi deseo expresarle todo mi agradecimiento y respeto por todas las enseñanzas que me entrego con enorme generosidad. QDEP

2.- Ayer llegó un segundo lote de 42 mil 900 vacunas contra la COVID-19 de Pfizer llegarán a México y aunque muchos se burlan de la cantidad, la realidad es que su aversión les impide ver la excelente gestión que realizó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, pues nuestro país fue el primero en Latinoamérica y entre los primeros 10 del mundo en recibirla y aplicarla.

3.- Bajo la excelente gestión de Manuel Jiménez Guzmán, el partido Fuerza por México en la Ciudad de México se encuentra en la búsqueda de los mejores perfiles de las y los ciudadanos para Alcaldes de las 16 delegaciones, tarea que realizan con rigor y profesionalismo para elegir personas con experiencia, conocimientos y valores.

