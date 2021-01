¿Tú le crees a Biden?

Con Joe Biden en la presidencia de los Estados Unidos renace la esperanza y surgen nuevas ilusiones de algunos analistas y políticos, de que a México le va a ir bien.

El plan de reactivación económica que considera 1.9 billones de pesos para apoyar a todos los sectores productivos de aquel país y a la población en general, nos podría beneficiar, afirman los ilusos. En materia de migración no habrá, por el momento, deportaciones masivas como las que hicieron Barack Obama y otros expresidentes; no se construirá ni un centímetro más de muro fronterizo. México ya no será el “patio delantero” de Estados Unidos (como lo fue con Trump), volverá a ser su “patio trasero”, y en una de esas ahora sí nos dan la “enchilada completa”, como propuso hace 20 años Adolfo Aguilar Zinzer.

Tampoco habrá amenazas de nuestros socios de que van a cerrar su frontera a las exportaciones agrícolas, al acero y a otros productos. Mucho menos nos vamos a agarrar a trancazos por los cambios que en materia energética ha realizado nuestro país, que han provocado la ira de congresistas y funcionarios norteamericanos; no van a exigirnos que le regresemos los 300 mil barriles diarios de petróleo que nos prestaron el año pasado para cumplir con los acuerdos de la OPEP+. Ya no vamos a escuchar los reclamos de que la estrategia para combatir el crimen organizado y desorganizado es un fracaso y que los cárteles de la droga mexicanos están invadiendo el territorio estadunidense. En materia de seguridad nacional los agentes de la DEA, la CIA, el FBI y otras tantas instituciones de aquel país que operan en México desde hace décadas se van a portar bien.

Se acabaron pues todos esos agravios. Pero lo más importante de todo, es que ya no nos van a tratar a toallazos, como lo hizo Donald Trump en diversas ocasiones. Todo eso y más, mucho más augura la administración de Biden. Obviamente todo esto no se llevará a cabo en los primeros 100 días de su gobierno; ni en los primeros 1000 días, ni en los primeros cuatro años de gobierno, ni… nunca. Bueno, no hay que decir nunca, acotan los optimistas.

Los escépticos preguntan: ¿Tú le crees a Biden? ¡Nosotros tampoco! Responden.

AGENDA PREVIA

El Instituto Mexicano para la Competitividad señala que Sonora es el estado menos afectado en su economía por la pandemia del Covid-19, y el que alcanzó los mejores resultados. Es la entidad que mayor diversificación ha hecho en su economía y la que aplicó las mejores estrategias para mejorarla. Los factores determinantes para alcanzar esas metas, según el IMCO, han sido: Dar certidumbre a la inversión, innovar programas en el sector salud, recuperar sus responsabilidades fiscales, tomar el control de la seguridad, entre otros.

Por cierto, el miércoles pasado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió dos controversias constitucionales que reconocen la validez de dos decretos emitidos por el Poder Ejecutivo del estado de Sonora, relativos a la declaratoria de emergencia sanitaria por la COVID-19 y a las disposiciones de reapertura de las actividades económicas en el estado.

POR LUIS SOTO

LUISAGENDA@HOTMAIL.COM

@LUISSOTOAGENDA